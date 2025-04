Spis treści:

Majeranek (łac. Origanum majorana) to bardzo stara przyprawa i roślina lecznicza. Pochodzi z obszarów między Azją Mniejszą a Indiami. Majeranek zawiera aromatyczne olejki eteryczne, garbniki, prowitaminę A, witaminę C i P.

Dzięki zawartości substancji czynnych biologicznie, majeranek jest polecany na wiele dolegliwości, zwłaszcza:

kaszel,

katar,

zatkane zatoki,

problemy trawienne (majeranek pomaga w przyswajaniu składników odżywczych żywności i działa łagodnie rozkurczowo),

napięcie, stany lękowe i bezsenność (działa uspokajająco),

biegunki,

ból głowy, np. napięciowy ból głowy.

bolesne miesiączkowanie,

objawy menopauzy.

Według badań naukowych majeranek wykazuje m.in. działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, przeciwpłytkowe i przeciwnowotworowe. Roślina zawiera składniki o silnym działaniu przeciwutleniającym.

Majeranek wyróżnia się korzystnym działaniem na układ oddechowy. Jest polecany w domowym leczeniu zakażenia górnych dróg oddechowych (szczególnie przeziębienia) i objawy takie jak kaszel, katar lub zatkane zatoki.

Działanie majeranku na kaszel polega na udrażnianiu dróg oddechowych, rozrzedzaniu wydzieliny, wspomaganiu pracy śluzówki dróg oddechowych, która jest odpowiedzialna za usuwanie drażniących i szkodliwych czynników, w tym bakterii czy wirusów. Dodatkowo właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe rośliny również łagodzą stany powodujące kaszel.

Na drogi oddechowe wykorzystuje się napary z liści majeranku, inhalacje oraz olejek majerankowy.

Aby złagodzić kaszel, można przygotować inhalację parową z majeranku. W tym celu w dużym naczyniu trzeba umieścić 2 łyżki suszonego majeranku, zalać je wrzątkiem, a następnie pochylić głowę nad parującą wodą i spokojnie oddychać. Głowę oraz naczynie należy nakryć ręcznikiem.

Inna dobra metoda to kąpiel z użyciem olejku majerankowego. Wystarczy ok. 5-10 kropli olejku dodać do wanny z ciepłą wodą, wypełnioną do połowy.

Na kaszel pomocne będzie również wcieranie olejku majerankowego w klatkę piersiową. Należy wcześniej kilka kropel olejku majerankowego zmieszać z innym olejem bazowym, np. słonecznikowym lub oliwą, i taką mieszanką nacierać skórę.

Majeranek na katar najlepiej stosować w formie inhalacji lub smarować olejkiem klatkę piersiową. Można również wykorzystać maść majerankową dostępną w aptekach (smaruje się nią skórę pod nosem, może być stosowana u dzieci powyżej 3 lat).

Majeranek jest rośliną bezpieczną dla zdrowia, gdy jest spożywany w umiarkowanych ilościach przez niedługi czas. W przypadku długofalowego przyjmowania majeranek może powodować dolegliwości. Roślina zawiera potencjalnie uczulające związki, dlatego może powodować reakcje alergiczne – dotyczy zwłaszcza osób uczulonych na bazylię, lawendę, hyzop, oregano, miętę lub szałwię. Z racji zawartości olejków eterycznych używanie świeżego majeranku bezpośrednio na skórę lub oczy może powodować podrażnienia.

Stosowanie majeranku jest przeciwwskazane u osób uczulonych na aspirynę, u których występuje astma aspirynowa. Olejek majerankowy nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci poniżej 6. roku życia. Te grupy nie powinny stosować majeranku w ilościach leczniczych. Mogą jednak stosować bez problemu niewielkie ilości w potrawach jako przyprawę.



