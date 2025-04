Spis treści:

Odleżyna to przewlekłe uszkodzenie skóry i tkanek pod skórą wskutek miejscowego niedokrwienia wywołanego uciskiem lub tarciem. Odleżyny rozwijają się zazwyczaj u chorych pozostających długotrwale w pozycji leżącej.

W zależności od stopnia zaawansowania odleżyny mogą wyglądać inaczej, rozwijają się szybko: początkowo to blednący pod wpływem ucisku rumień na skórze, następnie powstaje nieblednący rumień. Przy braku leczenia tworzą się pęcherze, coraz większe i głębsze rany, z owrzodzeniami, a nawet martwicą. Głębokie rany odleżynowe mogą sięgać nawet do kości.

Leczenie odleżyn polega na stosowaniu specjalnych opatrunków, kremów i maści. Opatrunki na odleżyny utrzymują właściwe środowisko rany, nie przylegają do chorego miejsca, jednocześnie odprowadzają nadmiar wysięku, tkanki martwiczej i chronią przed bakteriami. Mają też wiele innych zalet i to one są polecane w przypadku odleżyn. Czasami rany wymagają leczenia chirurgicznego.

Mąka ziemniaczana to popularny, stosowany przez nasze babcie środek na odparzenia, potówki, podrażnienia i inne zmiany skórne. Działa wysuszająco i łagodząco. Mąki ziemniaczanej nie można używać na rany odleżynowe. Może być pomocna przy odparzeniach oraz bardzo łagodnych odleżynach, bez ran, tylko wtedy, gdy skóra jest zarumieniona, a zaczerwienienie blednie pod wpływem nacisku. Jeśli skóra nie blednie, pojawiają się rany czy owrzodzenia, konieczne jest stosowanie wyłącznie preparatów przepisanych przez lekarza do leczenia odleżyn. Najlepiej odleżynom zapobiegać i od początku stosować zalecane przez specjalistę metody profilaktyki i leczenia.

Odparzenia lub łagodne odleżyny bez rany można posypać niewielką ilością mąki ziemniaczanej i umożliwić dostęp powietrza do tego miejsca. W rezultacie w ciągu kilku godzin skóra powinna stać się bledsza a pieczenie mniej dokuczliwe. Należy uważać, żeby nie sypać zbyt dużej ilości mąki. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się, trzeba zaprzestać stosowania mąki i skontaktować się z lekarzem.

Niektórzy polecają kąpiel z dodatkiem mąki ziemniaczanej na odleżyny. Ma to za zadanie złagodzić podrażnienie i zaczerwienie skóry. W tym celu 6 łyżek mąki trzeba dokładnie rozmieszać w litrze zimnej wody, następnie dodać do 3 litrów wrzącej wody i energicznie mieszać, żeby nie powstały grudki. Masę o gładkiej konsystencji przelać do wanny z wodą. Kąpiel powinna trwać 5-10 minut. Po niej wystarczy osuszyć ciało delikatnie czystym ręcznikiem.

Na łagodne odleżyny oprócz mąki ziemniaczanej niektórzy polecają inne domowe środki: miód, oliwę czy olej z rokitnika. Z domowych sposobów jednak najbardziej bezpieczne są działania, które zapobiegają odleżynom:

Zmieniaj pozycję ciała chorego maksymalnie co 2-3 godziny.

chorego maksymalnie co 2-3 godziny. Stosuj sprzęty przeciwodleżynowe (materac przeciwodleżynowy, poduszka przeciwodleżynowa, podkłady).

(materac przeciwodleżynowy, poduszka przeciwodleżynowa, podkłady). Naciągaj dobrze prześcieradło oraz wygładzaj piżamę chorego.

Stosuj sprzęty odciążające , takie jak np. krążki pod łokcie, kolana, wałki.

, takie jak np. krążki pod łokcie, kolana, wałki. Utrzymuj skórę czystą i suchą .

. Pamiętaj o prawidłowej toalecie ciała – ciepła woda, mydło pH 5,5 i dokładne osuszanie (przez dotyk, a nie pocieranie), mycie po każdym zanieczyszczeniu.

– ciepła woda, mydło pH 5,5 i dokładne osuszanie (przez dotyk, a nie pocieranie), mycie po każdym zanieczyszczeniu. Unikaj stosowania jednocześnie środków natłuszczających i pudrów.

Delikatnie masuj i oklepuj skórę zgodnie z zaleceniami specjalisty.

zgodnie z zaleceniami specjalisty. Stosuj dietę bogatą w białko, kwasy omega, witaminy A, E i witaminy C oraz cynk, które wspomagają procesy gojenia i regeneracji.

Odleżyny są poważnymi uszkodzeniami skóry i szybko postępują, dlatego, zamiast sięgać po domowe metody, lepiej zaufać lekarzowi i stosować sprawdzone, nowoczesne produkty lecznicze na odleżyny.

