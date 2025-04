Malina w domowej apteczce

Według mitycznych, rzymskich podań, malina była owocem koloru białego, a swój kolor zawdzięcza pewnemu wydarzeniu... Otóż, gdy Jowisz był małym chłopcem, chciał swoim krzykiem rozzłościć kapłanów bogini urodzaju. Ida – nimfa, opiekunka niegrzecznego Jowisza, chciała go uciszyć, wkładając mu do ust maliny. Gdy schylała się, by zerwać owoce, kolec ukłuł ją w pierś, a krew która wyciekła, zabarwiła malinę na czerwono...

Malina jest owocem, który pochodzi z Europy. Początkowo jej krzaczki rosły jedynie w lasach. W średniowieczu mnisi zaczęli je uprawiać w klasztornych ogrodach. Teraz maliny może hodować już każdy, a i one są wdzięczną roślina, nie wymagającą szczególnej pielęgnacji.

Owoce te zostały szybko docenione przez znachorów i znawców medycyny ludowej. Zalecano sok malinowy w gorączce, moczopędne herbatki z jej liści, kwiaty maliny roztarte z miodem na opuchliznę i zaropiałe oczy...



Owoce malin

Maliny są owocami szczególnie przez nas lubianymi. I słusznie. Zawierają wiele substancji odżywczych, dobrze wpływających na nasz organizm. A są to kwas cytrynowy, salicylowy, pektyny (forma błonnika, substancja o właściwościach żelujących), antocyjany (działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwmiażdzycowe), olejki eteryczne, witaminy: C, E, B1, B2, B6 oraz pierwiastki: potas, magnez, wapń, sód, fosfor i żelazo. Możemy zajadać się nimi niemalże do woli, ze względu na małą zawartość cukrów.

Dzięki kwasowi salicylowemu i antocyjanom maliny są skutecznym środkiem napotnym, tudzież przeciwgorączkowym. Wzmożone wydzielanie potu, powoduje chłodzenie organizmu, co przynosi ulgę w gorączce.

Malina owocuje w lecie od lipca do września. Wtedy też zbieramy jej owoce do suszenia. Prawidłowo wysuszone maliny zachowują naturalny kolor i mają delikatny aromat.

Napar przyrządzamy z 2 łyżek suszonych owoców zalanych szklanką wody. Zaparzamy kwadrans, pijemy 3 razy dziennie przy przeziębieniu i grypie.



Liście malin

Również mają właściwości lecznicze. Dawniej stosowano odwar z liści maliny w leczeniu chorób skóry. Liście zawierają głównie garbniki, działające przeciwzapalnie, przeciwbiegunkowo, przeciwkrwotocznie i bakteriobójczo; antyutleniające flawonoidy, minerały – żelazo, miedź, wapń oraz inne substancje.

Działają ściągająco i odkażająco na skórę i błony śluzowe, podobnie jak owoce – napotnie, a dodatkowo bardzo łagodnie rozkurczają mięśnie macicy, tym samym zmniejszając bóle miesiączkowe.

Liście maliny zbieramy od wiosny do lata. Muszą być zdrowe, duże, zielone i świeże.

Napar przygotowujemy z łyżki suszonych liści, zalewając ½ szklanki wrzątku. Pozostawiamy na kwadrans, po czym wykorzystujemy do płukania gardła lub w przypadku biegunek i chorób żołądka – pijemy maksymalnie 3 razy dziennie.

Farmaceutyki, w których znajdziemy malinę

Malina jest owocem leczniczym. Dodawana do innych preparatów i ziół wyraźnie zmienia smak niesmacznych leków oraz potęguje ich działanie. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką, gdyż nie zawsze są one wskazane, jak np. w przypadku ciężarnych. Oto przykłady leków, w których zastosowano aromaty lub wyciągi malin:

syropy dla dzieci (Panadol – z paracetamolem, Ceruvit – witaminy, Syrop prawoślazowy z malinami i cynkiem – poprawiający odporność)

tabletki na gardło (Gardisept)

mieszanki ziołowe (Pyrosan)

Katarzyna Ziaja