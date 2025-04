Homeopatia to najpopularniejsza gałąź medycyny niekonwencjonalnej. W Polsce ma coraz więcej zwolenników, ale nie brakuje też zagorzałych przeciwników. Sceptycy twierdzą, że skuteczność homeopatii jest jedynie wynikiem efektu placebo, czyli autosugestii chorego. Ich zdaniem leki homeopatyczne mają tak małą ilość substancji czynnej, że nie mogą wywołać żadnej reakcji organizmu.

Lekarze homeopaci przekonują zaś, że tajemnica tkwi w zwalczaniu choroby jej własną bronią. Zamiast chemicznych leków przepisują naturalne preparaty, których składniki bez rozcieńczenia mogłyby wywołać u zdrowego człowieka objawy identyczne jak te, na które skarży się chory. Na przykład dla zmniejszenia opuchlizny i bólu w homeopatii stosuje się minimalne dawki jadu pszczelego, który naturalnie, gdy użądli Cię osa, wywołuje obrzęk i ból. Leki homeopatyczne nie zabijają, jak antybiotyki, bakterii, ale pobudzają układ odpornościowy. Organizm staje się silniejszy i sam potrafi uporać się z chorobą. Jednak preparaty homeopatyczne nie wyleczą każdej choroby. Podstawą leczenia chorych np. na raka, cukrzycę czy gruźlicę musi być medycyna konwencjonalna.

Jak mądrze korzystać z homeopatii?

Rozmawiamy z dr n. med. Marią Podwysocką-Harasimowicz z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Babińskiego we Wrocławiu, pediatrą, reumatolog i homeopatą.

- Lekarze w Polsce sceptycznie podchodzą do homeopatii. Dlaczego Pani z niej korzysta?

Maria Podwysocka-Harasimowicz: Rzeczywiście, u nas ta metoda nie zyskała jeszcze pełnej aprobaty. Ale to się zmienia. Ja przekonałam się, kiedy zobaczyłam, że leki homeopatyczne są skuteczne, a w dodatku nie dają efektów ubocznych. Idea tego leczenia doskonale wpisuje się w podstawową zasadę medycyny: po pierwsze nie szkodzić.

- Jak działa homeopatia?

MP-H: Leczy podobne podobnym. Samuel Hahnemann, niemiecki lekarz, twórca współczesnej homeopatii, zaobserwował, że substancje, które normalnie wywołują objawy chorobowe, często są truciznami, podane w nieskończenie dużym rozcieńczeniu i zdynamizowane (roztwór jest wielokrotnie wstrząsany), leczą. Pobudzają organizm do obrony. W homeopatii leczy się przede wszystkim człowieka, a nie konkretną chorobę. Każdy z nas choruje inaczej. Nawet jeśli przyczyna choroby jest ta sama, objawy mogą być inne. Może zdarzyć się, że każda z dziesięciu cierpiących na migrenę kobiet u lekarza homeopaty będzie leczona innym lekarstwem.

- Po czym możemy poznać, że lekarz homeopata, do którego trafiliśmy, jest specjalistą?

MP-H: Po tych samych cechach, po których poznajemy każdego dobrego specjalistę. Przede wszystkim po efekcie leczenia. Pierwsza wizyta u homeopaty powinna być wnikliwym wywiadem nie tylko na temat tego, co nam dolega. Lekarz homeopata zapyta, co nam przynosi ulgę, co pogarsza objawy choroby, a także o dotychczasowe kłopoty ze zdrowiem, choroby w rodzinie, styl życia: co jemy, jakie sporty uprawiamy, a nawet czy śpimy przy otwartym oknie. Interesuje go nasze nastawienie do świata, czy lubimy ludzi, czy od nich uciekamy. Dlatego wizyta w jego gabinecie jest często znacznie dłuższa niż w gabinetach lekarzy innych specjalności. Tylko szczegółowy wywiad pozwala lekarzowi określić typ homeopatyczny pacjenta.

- A co to takiego?

MP-H: Każdy człowiek jest inny, ale mamy pewne cechy, które są wspólne. U osób o podobnym wyglądzie, psychice i zachowaniu dana substancja działa szybciej i z większą skutecznością zwalcza objawy choroby.

- Czy homeopatia jest lepsza od medycyny tradycyjnej?

MP-H: Naturalne metody leczenia nie stanowią konkurencji dla medycyny konwencjonalnej. Są po prostu inne. Homeopatia wzmacnia siły obronne organizmu. W wielu schorzeniach, zastosowana zwłaszcza na początku, może nie dopuścić do rozwoju choroby. Są jednak takie choroby, np. angina ropna, zapalenie płuc czy ostre zapalenie wyrostka oraz wiele innych, których nie można leczyć wyłącznie homeopatią. W tych wypadkach jest jedynie leczeniem wspomagającym, może na przykład zmniejszać objawy ubocznego działania tradycyjnych leków.

- Czy leki homeopatyczne łączy się z tradycyjnymi?

MP-H: Można, ale pod jednym warunkiem: nie wolno zażywać ich o tej samej porze. Przed zastosowaniem leków homeopatycznych i po nim trzeba zrobić godzinę przerwy. W tym czasie nie należy również jeść. Co więcej, nie popija się ich. Ale najważniejsze jest, żeby przewlekle chorzy nigdy samowolnie, bez zgody lekarza nie zastępowali leków tradycyjnych homeopatycznymi.

- Co daje homeopatia młodym, zapracowanym kobietom?

MP-H: Dzięki lekom homeopatycznym można m.in. złagodzić objawy związane z menstruacją. Kiedy źle się czujemy, boli nas brzuch, zwykle sięgamy po leki przeciwbólowe, nie zwracając uwagi na przeciwwskazania.

A przecież możemy sobie pomóc odpowiednio dobranymi lekami homeopatycznymi. Za pomocą homeopatii można też korygować zaburzenia miesiączkowania: skąpe, nadmierne, nieregularne krwawienia. Leki homeopatyczne są także skuteczne przy odchudzaniu. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze powinny być dobrane przez specjalistę indywidualnie dla każdej z nas.

Rozmawiała Dorota Hartwich