Masaż dla doszy - jak wybrać odpowiedni?

Według ajurwedy dosze to siedem podstawowym typów organizmów. Tworzy nas kombinacja żywiołów, które przedstawia się w trzech życiodajnych siłach – vatta, pitta i kapha. Siły te regulują wszystkie funkcje organizmu, wygląd, funkcjonowanie procesów metabolicznych, określają naszą osobowość, temperament, reakcje na otoczenie, a także to jak myślimy i jak czujemy. Jakim jesteś typem i co to oznacza dla Twojego życia i zdrowia?