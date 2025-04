Technika masażu gorącymi kamieniami wywodzi się z zabiegów stosowanych od setek lat na Dalekim Wschodzie. Opiera się na przekonaniu, że wzdłuż kręgosłupa i mózgu znajdują się ośrodki energii zwane czakrami. Każda z czakr leży w sąsiedztwie jednego z gruczołów wydzielania wewnętrznego (produkujących niezbędne do życia hormony) i stymuluje ich działanie. Szczegółowe mapy rozmieszczenia czakr na ludzkim ciele i łączących je meridianów używane są od setek lat we wschodniej medycynie, przede wszystkim w akupunkturze. Zgodnie z nimi rozkłada się też kamienie podczas masażu. Pod wpływem ciepła kamieni leżących w okolicach czakr i masażu polegającego na przesuwaniu ich wzdłuż meridianów w organizmie następuje odblokowanie przepływu energii.



Poznaj 7 czakr

- czakra podstawy (znajduje się u podstawy kręgosłupa) związana jest z energią życiową, odpowiedzialną za osobowość i silną wolę;

- czakra seksu, położona w podbrzuszu, kieruje życiem seksualnym;

- czakra splotu słonecznego kieruje życiem uczuciowym;

- czakra serca, w niej znajduje się energia miłości, odpowiedzialna jest też za poczucie sensu istnienia;

- czakra gardła odpowiada za twórczość;

- czakra trzeciego oka (środkowa część czoła) odpowiada za wyobraźnię i zdolność wprowadzania myśli w czyn;

- czakra korony (czubek głowy) odpowiada za życie duchowe i stan świadomości.

Zgodnie z dalekowschodnimi teoriami czakry same w sobie nie zawierają energii. Pobierana jest ona z ziemi przez małe czakry znajdujące się na stopach i dłoniach. Cały układ czakr jest bardzo złożony. Najważniejsze są czakry podstawy, serca i korony. Pozostałe cztery to tzw. czakry ważne. Istnieje też ponad 300 mniejszych czakr.

Zablokowanie energii w czakrach wpływa negatywnie na nasze życie emocjonalne i duchowe oraz na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Dlatego tak ważny jest ich stały ruch i przepływ energii.

Wyścig ciepłych i zimnych

Mimo swej nazwy "masaż gorącymi kamieniami" jest wykonywany za pomocą zarówno gorących, jak i zimnych kamieni. Gorące kamienie to bazalt pochodzenia wulkanicznego. Są idealnie gładkie, bo wydobywa się je z dna oceanów. Dlatego są bardzo miłe w kontakcie ze skórą. Mają ciemnoszary lub czarny kolor. Bardzo długo utrzymają ciepło. Podczas masażu powinny być rozgrzane do temperatury ok. 50°C (optymalna to 48,8°C). Pobudzają krążenie krwi, co sprzyja lepszemu odżywieniu i dotlenieniu skóry.

Zimne kamienie to marmur znany ze swych właściwości chłodzących. Ponieważ zmniejszają obrzęki i przekrwienia, zimne kamienie można kłaść podczas zabiegów na ciele w miejscach kontuzji. W ten sposób można też łagodzić obrzęki twarzy, np. pod oczami.

Bardzo dobre efekty przynosi równoczesne masowanie ciepłymi i zimnymi kamieniami. Następuje wtedy zjawisko określane przez masażystów jako "wyścig energii". Ma to bardzo pozytywny wpływ na cały organizm, gdyż pobudza jego detoksykację (usuwanie toksyn). Dzięki różnicy temperatur w organizmie wytwarzają się mikroskopijne generatory energii. Umożliwiają one przepływ energii z miejsc, w których jest zablokowana, do miejsc, w których jej brakuje.

Kamienie przechowuje się w wodzie lub soli morskiej. Dzięki temu zyskują pozytywną energię, a także oczyszczają się z negatywnej, którą mogły wchłonąć w czasie zabiegu.

Masaż plus akupresura

Polecany jest przede wszystkim osobom przemęczonym, zestresowanym, nieumiejących poradzić sobie z własnymi emocjami. Kamienie wykorzystuje się zarówno do samego masażu, jak i do swego rodzaju akupresury. Większe umieszcza się na ciele wzdłuż linii meridianów i w okolicach czakr. Mniejsze, bardziej delikatne między palcami dłoni i stóp oraz na twarzy: na policzkach, wzdłuż linii żuchw, między brwiami i w okolicy "trzeciego oka". To ostatnie miejsce jest bardzo ważne: uspokaja umysł, zmniejsza wewnętrzny niepokój. W czasie gdy leżące kamienie stymulują przepływ energii, wykonywany jest masaż rozluźniający mięśnie.

Masażysta pracuje równocześnie obiema rękami, trzymając w nich kamienie jednakowej wielkości. Mogą być one lekko naoliwione (oliwką z dodatkiem olejków eterycznych). Ich ciepło rozgrzewa ciało, co w połączeniu z masażem wprowadza w stan głębokiego relaksu. Masaż łagodzi napięcie i zmęczenie mięśni. Szczególnie korzystnie wpływa na nasze samopoczucie po intensywnym wysiłku fizycznym.

Masaż całego ciała i twarzy trwa 1,5 godz. Jego elementy można też wykorzystywać podczas innych, bardziej tradycyjnych zabiegów kosmetycznych (np. zimne kamienie położone pod oczami likwidują opuchliznę). Gorące kamienie można łączyć z różnymi technikami masażu. Zawsze jednak zabieg ma prowadzić do osiągnięcia stanu relaksu i wyciszenia. Z tego względu najlepiej poddawać mu się późnym popołudniem i wieczorem. Przeciwwskazaniem do masażu gorącymi kamieniami jest skłonność do żylaków i pękania naczynek.

Danuta Bybrowska/ Uroda