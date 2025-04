Tkanka skórna

Według embriologii skóra, nerwy i tkanka mózgowa rozwijają się z tego samego listka zarodkowego, dlatego też skóra jest ściśle związana z centralnym układem nerwowym i co za tym idzie - odbiera ona różne bodźce, jak np. ciepło, zimno, ból, dotyk.

masaż ułatwia oddychanie skórne

poprawia czynność wydalniczą gruczołów łojowych i potowych

pod wpływem masażu naczynia skórne rozszerzają się, przez co poprawia się odżywianie skóry oraz znajdujących się w niej gruczołów

przyspiesza obieg krwi i chłonki w naczyniach skórnych, dzięki czemu następuje z jednej strony bardziej aktywne dostarczanie tkankom i organom masowanego odcinka substancji odżywczych, a z drugiej - szybsze wydalanie produktów przemiany materii.

Tkanka mięśniowa

Mięśnie stanowią czynną część układu ruchowego; poruszają ciało, ale same bez bodźca z układu nerwowego działać nie mogą.

Najważniejszą właściwością mięśni jest zdolność do skurczów. W mięśniach znajdują się liczne naczynia krwionośne dostarczające krew nasyconą tlenem i substancjami odżywczymi. Substancje te służą do budowy tkanki mięśniowej i wytwarzania energii, dzięki którym mięśnie są w stanie kurczyć się.

masaż w zależności od stosowanych technik obniża lub podnosi napięcie mięśni,

usuwa produkty przemiany materii łączenie z kwasem mlekowym

poprawia ukrwienie mięśni, dzięki czemu są one jędrne, elastyczne, bardziej wytrzymałe

zwiększa zdolność mięśni do pracy: po 5-minutowym masażu zdolność do pracy zmęczonego mięśnia wzrasta 3-5-krotnie

Stawy i aparat wiązadłowy

Szkielet człowieka składa się z kości i ich połączeń. Miejsce połączenia kości stanowiące staw jest zamknięte torebką stawową i otoczone aparatem wiązadłowym.

pod wpływem masażu zwiększa się elastyczność i wytrzymałość aparatu wiązadłowego, a zarazem stopień ruchomości stawu

masaż polepsza jego ukrwienie, przez co następuje szybsza wymiana produktów rozpadu na substancje odżywcze

pod wpływem masażu zdolność stawów i aparatu wiązadłowego szybciej wraca do pracy

Układ krwionośny i limfatyczny

Komórki całego organizmu otrzymują substancje odżywcze i tlen za pośrednictwem krwi. Krew odprowadza z komórek i tkanek produkty przemiany materii, które wydalane są z organizmu przez płuca i nerki.

Za pomocą krwi odbywa się hormonalna regulacja działalności poszczególnych organów, wyrównuje się i utrzymuje stała temperatura ciała. Płyn tkankowy - oddając komórkom substancje odżywcze, a zabierając produkty przemiany materii - przedostaje się poprzez naczynia włosowate do krwi lub przez naczynia limfatyczne uchodzące do dużych żył. Ciecz zawarta w naczyniach limfatycznych to limfa.

Układ limfatyczny składa się z naczyń włosowatych, naczyń limfatycznych właściwych oraz węzłów limfatycznych. W węzłach limfatycznych zatrzymane są bakterie, które zostają tam zniszczone.

masaż pobudza układ krwionośny i limfatyczny do pracy, co powoduje wzmożone zasilanie organów w tlen i substancje odżywcze

zwiększa szybkość usuwania z organizmu produktów rozpadu, likwidację objawów zastoinozy, a także wchłanianie obrzęków

ułatwia odpływ krwi żylnej

zmniejsza opór krwi w tętnicach, przez co ułatwia pracę serca

pod wpływem masażu naczynia krwionośne rozszerzają się i wzrasta szybkość obiegu krwi.

Układ nerwowy

Układ nerwowy reguluje wszystkie czynności organizmu człowieka. Główną jego cechą jest zdolność odbierania bodźców, przewodzenia ich w postaci bodźców nerwowych dośrodkowych i przekazywanie z centralnego układu nerwowego do wszystkich organów.

masaż jako bodziec mechaniczny działa przede wszystkim na obwodowy układ nerwowy

wywiera swoje działanie na centralny układ nerwowy za pośrednictwem włókien czuciowych obwodowych

działając na centralny układ nerwowy powoduje wysyłanie bodźców do mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz do poszczególnych narządów

działa na układ nerwowy uspokajająco oraz pobudzająco; w zależności od technik masażu

odżywia tkankę nerwową poprzez lepsze jej ukrwienie i utlenione, reguluje przewodzenie bodźców i reagowanie na bodźce

odpowiednio wykonany reguluje proporcje współdziałania przeciwnie działających układów współczulnego i przywspółczulnego.

Układ pokarmowy

Masaż wpływa na ogólną poprawę ukrwienia narządów jamy brzusznej: żołądka, wątroby, jelita cienkiego, jelita grubego oraz usprawnia ich pracę.

Wyrównuje czynności wydzielnicze wszystkich gruczołów, poprawiając w znacznym stopniu trawienie substancji pokarmowych oraz ich przyswajanie i dowóz do tkanek w formie produktów odżywczych. Przyspiesza w znacznym stopniu wydalanie z przewodu pokarmowego produktów niewykorzystanych.

Pozostałe układy

Masaż przyspiesza cyrkulację krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym

zwiększa ilość krwi dostarczonej do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa.

Pod wpływem masażu polepsza się działanie układu oddechowego, wzrasta ilość krwi bogatej w tlen.

Masaż powoduje przyspieszenie procesów biochemicznych zachodzących w naszym organizmie, a co za tym idzie - wpływa na szybsze usunięcie produktów przemiany materii i dostarczenie substancji odżywczych do tkanek i narządów.

Pod wpływem masażu zwiększa się ilość krwi przepływającej przez nerki, co poprawia czynność filtracyjną nerek i wydalane są substancje przemiany materii w postaci moczu.

