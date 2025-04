Masaż przejęty od... szamanów!

Jedną z takich metod jest hawajski masaż Lomi Lomi Nui.

Wywodzi się ze starożytnej filozofii Huny i dawniej stosowany był wyłącznie przez szamanów zwanych Kahunami. Wykonywali oni – trwające od kilku godzin do kilku dni – rytualne tańce świątynne wokół kamiennego ołtarza. W ten sposób przekazywali dobrą energię śmiałkom, którzy poświęcali się dla dobra swojej społeczności.

Czym się charakteryzuje?

Lomi Lomi Nui jest oparty na polinezyjskiej tradycji pracy z ciałem. Łączy w sobie technikę masażu, tańca i odpowiedniego sterowania oddechem. Dosłownie „lomi” oznacza uciskanie, ugniatanie, a także dotyk aksamitną łapą zadowolonego kota.

Sam masaż bazuje na pracy przedramion oraz odpowiednich ruchach na całym ciele pacjenta. Ruchy są delikatne i zdecydowane zarazem. Masażysta dostojnie porusza się w rytm kojącej, wielogłosowej hawajskiej muzyki, co dodatkowo wzmaga poczucie błogości i odprężenia.

Jakich efektów się spodziewać?

Fizycznie Lomi Lomi Nui pobudza krążenie, rozluźnia mięśnie i stawy, wpływa pozytywnie na układ trawienny i kostny. Dzięki niemu możemy pozbyć się złej energii i napięć mięśniowych układu nerwowego.

Dlatego bardzo ważnym elementem jest prawidłowy przekaz impulsów przez terapeutę oraz harmonia, która pozwala sięgnąć w głąb sfery emocjonalnej pacjenta i zastąpić negatywną energię zupełnie nową. Doskonale wpływa na psychikę pacjenta. Oczyszcza nas z kompleksów, dodaje pewności siebie. Pobudzanie układu limfatycznego i krwionośnego działa odmładzająco, a oczyszczenie krwi z toksyn wspomaga przemianę materii.

Lomi Lomi Nui to przeżycie wręcz mistyczne. Przez połączenie relaksu fizycznego z duchowym spokojem uzyskujemy pełną równowagę cielesną i duchową. Po wyjściu z gabinetu zapominamy o dręczących nas napięciach, zanurzając się w otchłani pozytywnych impulsów i emocji.

