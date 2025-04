Ptasi taniec

Masażysta posługuje się trzema krokami tanecznymi – rajskiej kaczki, białej czapli i krokiem albatrosa. Tańce te energetyzują organizm, są rodzajem medytacji, która wprowadza nas w odpowiednie energie, pomocne przy powrocie do zdrowia. Doprowadzają nasz organizm do równowagi, usuwają bloki i wyzwalają energię witalną.

Tańce towarzyszące masażowi Ma-Uri często naśladują zachowanie ptaków lub zwierząt. Kroki taneczne i ruchy rąk zawsze są elastyczne i spontaniczne, odpowiednio dostosowane do budowy ciała osoby masowanej. Przez to odbierany masaż sprawia wrażenie jednolitego i płynnego, co doprowadza do harmonii miedzy duchem i ciałem.

Zobacz także: Specjalne formy masażu

Masaż astralny - taniec wokół osoby masowanej

Na podobnej zasadzie wykonuje się masaż astralny, w trakcie którego nie dotyka się bezpośrednio osoby masowanej, tylko tańczy się wokół niej. Tu najczęściej wykorzystuje się krok albatrosa, który niesie ze sobą siłę i potęgę tych ptaków, podkreśla ich piękno i wdzięk ich ruchu w locie.

Każdy ruch i gest w tańcu ma swoje znaczenie.

Rozpoczynamy od „zbierania” energii kosmicznej, przytulamy ją do serca i obdarzamy bezwarunkową miłością. Następnie rozprowadzamy tę energię nad masowaną osobą.

Na podobnej zasadzie można przekazać energię osobie potrzebującej, która mieszka daleko, albo z innych przyczyn nie może przyjść do gabinetu na masaż.

Taniec w trakcie masażu Ma-Uri powinien być zawsze radosny, ciepły i pełen marzeń. Wówczas niesie ze sobą energię do ich spełnienia, a efekty terapeutyczne są szybciej widoczne.

Zobacz także: Co ma wspólnego masaż Ma-Uri z filozofią huny?

Reklama