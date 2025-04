Masaż na wszelkie zło

Bez wątpienia czysta przyjemność i jeden z najlepszych sposobów na relaksację – masaż to jednak prawdziwy sprzymierzeniec naszego zdrowia.

Już starożytni Chińczycy wierzyli w jego uzdrawiającą moc, traktując techniki ucisku jako terapię na każdą dolegliwość. I choć łatwo nam sobie wyobrazić pozytywny wpływ masażu na obolałe mięśnie, zaskakiwać mogą takie naukowe rewelacje, jak imponujący wzrost wagi wcześniaków dzięki ręcznym zabiegom fizjoterapeutycznym. Specjaliści potwierdzają również, że masaż bezsp

rzecznie poprawia odporność i pomaga kobietom radzić sobie z PMS-em. Wysokie ciśnienie, bóle artretyczne, oparzeniowe, a nawet pooperacyjne też poddają się tej prostej technice.

Co ciekawe, nie trzeba wcale masować części ciała, która boli – np. jeśli nie wypada nam prosić kolegi o rozmasowanie krzyża. Masaż ramion w takiej sytuacji też przyniesie ulgę, bowiem zmiany chemiczne zachodzące podczas procedury redukują odczuwany ból i stres w całym ciele! Stymulowanie zaś receptorów, zwłaszcza na stopach, dłoniach i uszach to klucz do poradzenia sobie z nawet dość ciężkimi przypadłościami. Codzienne 10-minutowe masaże przez 3 tygodnie są w stanie znacząco obniżyć ciśnienie krwi!

Technika nie wydaje się być kwestią kluczową – masaż szwedzki, shiatsu czy inne formy ucisku, wszystkie zdają się mieć znaczne korzyści terapeutyczne. Najważniejsze to odpowiednia siła (skóra musi być czasowo poirytowana) oraz użycie olejku, który znacząco ułatwia procedurę. Możemy z powodzeniem masować się samemu – dla przykładu już kwadrans rozmasowywania przedramion, od nadgarstków po łokcie, znacznie pomaga przy dolegliwościach wywołanych zbyt długą pracą przy komputerze lub jazdą samochodem.

Agata Chabierska