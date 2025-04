Olejki - jakie i po co?

Masaże olejowe z tradycji ajurwedyjskiej charakteryzują się użyciem olejów z ziołami. Szczególnie polecany jest olej sezamowy, najczęściej wykorzystywany w ajurwedzie. Jest neutralnym olejem bazowym dobrym dla każdej konstytucji i typu skóry. Używany jest dla odżywienia skóry, stawów, mięśni i głębszych tkanek ciała.

Masaże olejowe nie tylko pomagają w wykonywaniu pozycji jogi i nabieraniu elastyczności, ale także leczą stany chorobowe, wzmacniając kości i nerwy. Masaż olejowy pozwala nam wchodzić w asany, które wcześniej nie byliśmy w stanie wykonać. Pozwalają uziemić pranę, tak że praktyka pranajamy (ćwiczeń oddechowych) nie wysusza systemu nerwowego.

Dla kogo masaże olejowe?

Większość z nas może korzystać z masaży olejowych regularnie jako część naszego stylu życia oraz higieny ciała i duszy. Zalecane są szczególnie w przypadkach podrażnienia vaty i osób z przewagą tej doszy. Vata jest również głównym elementem współczesnego życia w tempie, stresie, suchości, nerwowości, negatywnych emocji, przemęczenia i ignorancji. Pacyfikacja natłuszczaniem doszy vata – również reguluje pozostałe dosze, gdyż vata jest odpowiedzialna za dokonywanie zmian w organizmie.

Kiedy warto wykonać masaż suchy?

Suchy masaż w ubraniu taki jak tajski masaż jogiczny czy shiatsu i im pokrewne są inną propozycją masaży, koncentrujących się nie tyle na usuwaniu toksyn z ciała, jak w przypadku masaży olejowych, co usuwaniu napięć i blokad w kanałach ciała fizycznego i energetycznego. W rezultacie otrzymujemy prawdziwie holistyczne oczyszczanie ciała, umysłu i duszy.

Jak to działa?

Aby przywrócić w pełni równowagę wykorzystuje się masaż całego ciała, traktując ciało fizyczne jako narzędzie do dotarcia do innych ciał.

Terapeuta nie koncentruje się na strukturach anatomicznych czy zasadach fizjologii, a raczej na sieci kanałów energetycznych rozmieszczonych wzdłuż ciała. Nawet pozycje jogiczne, czy rozciągnięcia fizykoterapeutyczne stosuje się przede wszystkim ze względu na ich energetyczną efektywność, dodając ich przemożny potencjał rozwoju elastyczności i siły.

Choć celem masażu jest ciało energetyczne, to przez pracę z praną dociera się do ciał podświadomości i pamięci, ułatwiając uwolnienie traum i napięć emocjonalnych. Uważa się, że perfekcyjne zrównoważenie energii może być osiągnięte przez rozciągnięcie kanałów energetycznych i mocny ale łagodny nacisk.

Dzięki temu masaż tajski może być uważany za prawdziwie holistyczny masaż, które równoważy dysharmonie w każdym z ciał.

Czy znasz masaż tajski?

Tajski masaż poprawia krążenie, elastyczność, napięcie mięśniowe. Ta synteza akupresury i rozciągania jest szczególnie korzystna dla tych ze zesztywniałym karkiem, plecami, czy całym ciałem, obolałych, przemęczonych od nadmiaru pracy czy ćwiczeń fizycznych lub cierpiących na artretyzm czy inne zaburzenia ograniczające zakres ruchów w stawach.

Przez działanie na układ limfatyczny, przez pracę z głęboką tkanką i rozciąganiem można również odtruć ciało, podnosząc system odpornościowy i zapobiegać chorobom czy uszkodzeniom ciała, wspierając elastyczność i giętkość stawów i więzadeł. Jest doskonałym uzupełnieniem ćwiczeń fizycznych i jest przeznaczony dla osób w każdym wieku i o różnej sprawności.

Zobacz też: Czy masaż tajski to masaż erotyczny?

Masaż dynamiczny

Dla osób potrzebujących mocnego, dynamicznego masażu, wykorzystujący techniki rozciągające oraz wykorzystanie oleju – ajurwedyjski masaż jogiczny może być dobrą propozycją. Jest to synteza kilku stylów ajurwedyjskich masaży i fizykoterapeutycznych aspektów jogi. Używa się różnych technik do rozgrzania ciała, mięśni i poprawy krążenia krwi i limfy.

Kombinacja rozciągnięć jogicznych pochodzi w większości z medycznych zajęć BKS Iyengara z Pune. Rozciągnięcia otwierają i wzmacniają mięśnie i stawy, równoważą i redukują napięcia.

Jest to głęboki masaż z użyciem olejów i ziół ajurwedyjskich. Są używane aby zrównoważyć elementy ciała (dosze), uelastycznić, poprawić krążenie i uwolnić toksyny. Ajurwedyjski masaż jogiczny skupia się na poprawie krążenia, skorygowaniu systemu mięśniowo-szkieletowego i wzmocnienie energii witalnych. Pod koniec sesji daje poczucie głębokiej relaksacji i odmłodzenia.

Zobacz też: Ajurweda a rodzaje stresu

Kilka słów na koniec

Techniki te wciąż w Polsce są mało znane. Moja praca skupia się w dużej mierze na ich propagowaniu i przybliżaniu korzyści jakie z nich płyną. Kiedy poznałem masaż tajski, z pasją zacząłem śledzić powiązania z terapiami indyjskimi czy tybetańskimi. Poznając różne wschodnie techniki z obrębu jogi i fizykoterapii staję się świadomy, że wszystkie wyszły z jednego starożytnego doświadczenia, wspólnego dla Indii, Tybetu, Tajlandii, Chin i innych obszarów, kulturowo związanych z tym regionem.

