Gdy masz zwichnięty staw...

Masaż można stosować na zwichnięte stawy. Połączenie masażu po ustąpieniu stanu ostrego z innymi formami fizykoterapii np. krioterapii, prądów diadynamicznych, magnetoterapii, okładów borowinowych, ultradźwięków, bardzo pomaga w łagodzeniu bólu po nastawieniu zwichnięcia. W okresie unieruchomienia można stosować drenaż limfatyczny oraz masaż klasyczny części nieobjętych unieruchomieniem.

Polecany jest również masaż klasyczny kończyny symetrycznej jest to tak zwany masaż kontralateralny.

Po zdjęciu gipsu można wzbogacić masaże o dodatkową metodę - masaż segmetarny. Masaż początkowo powinien być wykonywany bardzo delikatnie i powinien opierać się na łagodnych technikach: głaskaniu i rozcieraniu. Następnie można stopniowo wprowadzić bardziej intensywne techniki. Nie należy zapominać, że masaż powinien mieć charakter rozluźniający. Dopiero po uzyskaniu pełnej sprawności w uszkodzonych stawach można skupić się na wzmacnianiu mięśni.

Do poprawy kondycji mięśni przydatny jest masaż izometryczny. Oprócz zastosowania masażu można wzmacniać mięśnie poprzez kinezyterapię. Należy wykonywać ćwiczenia izometryczne następnie należy dołączyć ćwiczenia w odciążeniu Końcowym etapem kinezyterapii powinno być zastosowanie ćwiczeń oporowych.

Masaż przy złamaniach

Przy leczeniu złamania wyróżniamy dwa okresy: unieruchomienia i po usunięciu gipsu. Trzeba pamiętać, że rekonwalescencja po złamaniu nie ogranicza się tylko do masażu, ale różnych technik kinezyterapii.

Polecamy: Czy akupresura uśmierza ból?

Masaż w okresie unieruchomienia

Ogranicza się on do wykonywania masażu kontralateralnego i ipsilateralnego. Celem ich jest poprawa krążenia w chorej kończynie. Przyspiesza to powstanie kostniny czyli blizny kostnej . Masaż kotralateralny (konsensualny) wykonuje się wbrew wszelkim oczekiwaniom na zdrowej kończynie. Masaż jest na tyle silny, że powoduje uaktywnienie się przepływu krwi w kończynie unieruchomionej. Masażysta wykonuje masaż na granicy bólu, dzięki temu następuje tzw. przerzut funkcjonalny na drugą kończynę. Poprawa krążenia wiąże się z dostarczeniem tkankom składników odżywczych. Tym samym dochodzi do ich szybszej regeneracji.

Mechanizm takiego działania wynika z teorii skrzyżowania naczynioruchowych odruchów fizjologicznych. Stosowanie masażu tego rodzaju może przyspieszyć zrost kości aż o 2 tygodnie. Dzięki temu można uniknąć konsekwencji unieruchomienia, np. zaniku mięśni.

Masaż ipsilateralny również bazuje na odruchu naczynioruchowym występujących w pozostałych częściach uszkodzonej kończyny. Pod wpływem odpowiedniego nacisku dochodzi do powstania przekrwienia w kończynie masowanej, w odcinku powyżej bądź poniżej miejsca masowanego. Duże przekrwienie doprowadza do lepszego odżywienia miejsca urazu. Przekrwienie oznacza lepszy napływ krwi i co za tym idzie szybszy proces gojenia.

Masaż wirowy

Po zdjęciu gipsu można pokusić się o masaż wirowy. Masaż ten używa jako techniki ruchu wirowego wody. Uzyskuje się go za pomocą z urządzeń ssąco-tłoczących o odpowiedniej regulacji intensywności wirowania. Woda w takim masażu powinna mieć odpowiednią temperaturę od 37 do 38 stopni Celsjusza, a jej ilość powinna być taka, aby zanurzona kończyna nie opierała się o dno zbiornika. Masaż wirowy zwiększa przepływy krwi i chłonki, usprawnia tym samym przemianę materii, powoduje rozluźnienie mięśni.

Masaż podwodny

Innym masażem godnym polecenia jest masaż podwodny. Jest on połączeniem kąpieli wodnej z podwodnym natryskiem ciśnieniowym. Do wytwarzanie tego ciśnienia służy urządzenie o nazwie tangentor. Zbiornik z wodą powinien być takiej wielkości, aby pacjent mógł zanurzyć się w niej cały. Pacjent po wejściu do wody powinien w niej chwile poleżeć, aby jego ciało i układ krążenia przyzwyczaiły się do ciśnienia. Powinno to trwać ok. 5 min.

Po tym czasie można przystąpić do zabiegu właściwego. Czas całego masażu wynosi od 5 do 20 minut, odbywa się on co drugi dzień; na jedną kuracje składa się 10-20 zabiegów. Temperatura wody powinna wynosić 36-40 stopni Celsjusza. Po złamaniach wykonuje się delikatny masaż okolicy złamania i okolicy stawów, które były unieruchomione, a także mięśni osłabionych na skutek unieruchomienia. Na mięśnie nie osłabione stosuje się masaż o dość dużym ciśnieniu, z zastosowaniem nasadki o wąskim przekroju. Masaż podwodny poprawia elastyczność skóry, zmniejsza bolesność stawów, ukrwienie tkanek miękkich, a także wpływa na ich elastyczność i napięcie.

Masaż w okresie rekonwalescencji może posłużyć jako remedium na łagodzenie bólu, przeciwdziałanie przykurczom. Jest w stanie poprawić odżywienie skóry, a także wzmocnić siłę mięśni. Mimo różnorodności technik masaż daje możliwości szybkiego powrotu do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Przeczytaj też: Hydromasaż - woda zdrowia doda!

Reklama