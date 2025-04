Zalety masażu relaksującego doceniły ostatnio pewne luksusowe linie lotnicze. W czasie lotów miedzy kontynentami oferują zestresowanym pasażerom taki zabieg. Ty możesz zafundować go sobie w salonie lub we własnym domu.

Reklama



Jak wygląda masaż relaksacyjny w salonie?

Masaż relaksujący to rodzaj masażu klasycznego, podczas którego rozciera się mięśnie, głaszcze, oklepuje, ugniata ciało. Do zabiegu masażysta stosuje oliwkę, a efekt masażu wspomaga unoszący się w powietrzu aromat olejków eterycznych. Specjalista wykonuje spokojne, rytmiczne ruchy. W czasie masażu odpręża się nasze ciało, napięte mięśnie rozluźniają się, znikają bóle pleców, głowy. Poprawia się też wygląd skóry, ponieważ jest lepiej ukrwiona i dotleniona. Można zdecydować się na masaż całego ciała lub częściowy (np. pleców, głowy). Cena od 80 zł.



Jak można zrobić masaż relaksacyjny w domu?

Poproś o pomoc męża lub koleżankę. Do zabiegu potrzebujesz olejku eterycznego oraz oleju bazowego (olejek przeznaczony do masażu trzeba koniecznie rozcieńczyć, bo może podrażnić skórę). Użyj oleju z pestek winogron (do tłustej cery), migdałowego (do suchej), sojowego (do dojrzałej), a nawet zwykłej oliwy z oliwek (do każdej cery). Idealne proporcje to 3 krople olejku eterycznego na łyżeczkę oleju (np. po jednej kropli olejku neroli, różanego, sandałowego). Relaksowi sprzyjają także lawendowy i rumiankowy. Kilka kropel olejku eterycznego możesz także dodać do wylanego na dłoń balsamu do ciała.

Pamiętaj: Uważnie dobieraj olejki.

Jeśli jego zapach będzie dla ciebie nieprzyjemny, ciało ulega napięciu, a w skrajnych przypadkach skóra zacznie się czerwienić. Taki olejek na pewno nie pomoże. I odwrotnie: gdy zapach ci się podoba, przyjmujesz go z przyjemnością i zaczynasz się odprężać.

Reklama



Zobacz także:

Sposoby na relaks

Dieta na stres