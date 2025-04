Shiatsu to filozofia myślenia i nie jest ukierunkowana ściśle na ciało. Myślenie w gruncie rzeczy oparte na głębokiej wierze w niektórych aspektach jest dość oryginalne i czasami nie brzmi naukowo dla Europejczyka. Jednak nie wolno zapominać, że ten rodzaj masażu jest metodą leczniczą będącą alternatywą do stosowania również przez laików.

Shiatsu – co to znaczy?

Samo słowo Shiatsu tłumaczy się jako – ucisk palców – shi-palce i atusu – ucisk. Shiatsu korzysta z metody pionowego nacisku za pomocą kciuków. Shiatsu nie jest tylko środkiem leczniczym, który mobilizuje własne siły witalne, lecz również pobudza organizm by zapobiec chorobom. Działanie Shiatsu opiera się na ucisku mięśni w ściśle określonych punktach.

Skomplikowane choroby wymagają leczenie przez specjalistę Shiatsu jednak podstawy masażu może poznać każdy. Co ważne aktywność rąk działa na leczonego jak również na leczącego. Tłumaczy się to pobudzeniem krążenia krwi idącego przez opuszki palców. Ponieważ kciuki w tej metodzie są bardzo ważne należy się im chwila uwagi.

Jak to się robi?

Uciski należy wykonywać zawsze czubkiem kciuka pionowo w dół. Nie należy naciskać kciukiem do przodu, ponieważ ręce przez to się męczą. Do zabiegów na twarzy i brzuchu używa się palca wskazującego, środkowego i serdecznego. Do masowania powiek i czasami przy zabiegach na brzuch można używać dłoni. Nie należy też uderzać palcami w mięśnie pacjenta, lecz naciskać miękkimi czubkami palców, tak jakby cały ciężar ciała spoczął na palcach.

Masażysta powinien przyjąć w chwili nacisku taką pozycje, która zezwala mu na szybkie wycofanie swojego ciężaru ciała. Nacisk powinien być łagodny skierowany precyzyjnie w określony punkt.

W zabiegach Shiatsu bardzo ważna jest umiejętność zróżnicowania nacisku palców na ciało. Stosuje się tutaj nacisk o wadze 5, 7 i 9 kg. Zabieg można wykonać samemu lub z czyjąś pomocą. Czas trwania nacisku powinien trwać ok. 2-3 min. A czasem może być dłuższy nawet do 20 min.

Nie trzeba chyba mówić, że od jakości nacisku zależy skuteczność zabiegu.

Przeciwwskazania

Metoda Shiatsu ma swoje przeciwwskazania. Są to: choroby serca, wątroby, płuc, nerek, nowotwory, tendencja do krwawień wewnętrznych, czas krwawienia miesięcznego, świeże urazy i złamania.

Shiatsu to niewątpliwie oryginalna metod masażu, mało poznana, ale w wykonaniu doświadczonego masażysty bezpieczna. Na pewno nie jednemu człowiekowi pomoże odnaleźć równowagę wewnętrzną i zregenerować siły witalne.

