Według refleksologów, czyli specjalistów od akupresury stóp, na podeszwach znajdują się punkty, które połączone są z poszczególnymi organami. Podczas masażu stóp, poprzez uciskanie tych właśnie miejsc (refleksów), możemy dotrzeć do źródeł choroby i zlikwidować je.

Taki leczniczy masaż stymuluje także organizm do walki i przyspiesza proces samoleczenia. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpi on tradycyjnego leczenia. Może natomiast je uzupełnić. Najskuteczniej działa masaż wykonany przez refleksologa (gabinety akupresury są w każdym większym mieście, koszt masażu: od 50 zł). Samemu także można nauczyć się tej sztuki i wykorzystywać ją na co dzień. Leczniczy masaż powinien być dość mocny, dlatego najlepiej, jeśli zrobi go tobie druga osoba.

Na co pomaga masaż stóp?

Refleksologowie zalecają masaże stóp szczególnie w przypadku takich dolegliwości jak:

choroby układu kostnego (zapalenia stawów, rwy kulszowej);

kłopoty z układem nerwowym (bólów głowy, bezsenności, tików),

problemy z sercem (podwyższonego cholesterolu, nadciśnienia);

choroby układu oddechowego (anginy, grypy, zapalenia oskrzeli);

kłopoty z układem trawiennym i moczowym (zapalenia pęcherza, niestrawności, zaparć).

Jak zrobić masaż stóp w domu?

przygotuj stopy. Umyj je wodą z mydłem i wetrzyj oliwkę.

Umyj je wodą z mydłem i wetrzyj oliwkę. uciskaj punkty. Jeśli chcesz pozbyć się konkretnej dolegliwości, masuj kciukiem odpowiedni punkt ok. 2–5 min.

Jeśli chcesz wykonać masaż profilaktyczny, zacznij od śródstopia, okrężnymi ruchami przesuwając palce w dół aż do wewnętrznej strony pięt. Następnie powtórz tę czynność masując stopę od śródstopia w górę - aż po opuszki palców.

Na podstawie artykułu z Pani Domu