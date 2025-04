Ręce doświadczonego specjalisty pielęgnacji stóp rozluźniają i naciągają mięśnie, mocno nadwerężone przez ciasne buty i ciągłe chodzenie, dodając im tym samym siły. Naczynia zostają lepiej ukrwione, co pobudza ok. 72000 nerwów na podeszwie stopy i wpływa korzystnie na cały organizm.

Pieszczota dla skóry, tkanki i mięśni

Już 3000 lat przed naszą erą, Chińczycy doprowadzili "sztukę dotyku" do perfekcji. Dzisiaj można też naukowo udowodnić lecznicze działanie masażu. Systematyczne głaskanie, ugniatanie i stukanie mięśni ma wpływ na leżącą pod nimi tkankę. To z kolei prowadzi do reakcji nerwowych, które poszerzają naczynia tkanki zapewniając w ten sposób lepsze krążenie skóry i mięśni. Dodatkowo uruchomione zostaje odtransportowanie produktów przemiany materii i znowu pomnożone substancje odżywcze zostaną przemycone w komórkach. Włókna ścięgien i mięśni relaksują się i stają się luźne i elastyczne.

Dobrodziejstwo dla całego organizmu

Stopy to nie tylko narzędzia, ale także bardzo ważny przekaźnik bodźców. Ok. 72000 wiązek nerwowych, łączących ważne organy i partie ciała, kończy się na podeszwie stopy. Dlatego też taki masaż stóp przyczynia się do czegoś więcej niż tylko do lepszego funkcjonowania i wzmocnienia stóp. Pośrednio za pomocą końcówek nerwów zostaje pobudzony cały organizm i polepszone ogólne samopoczucie pacjenta.

Techniki masażu

W pierwszej kolejności masowane powinny być miękkie części stopy. Kości i stawy muszą być przy masażu rozciągnięte. Kolejne elementy masażu to:

Gładzenie

Rozległymi gładzącymi ruchami rozpoczyna się i kończy każdy masaż. Ruchy te wykonywane są przede wszystkim wewnętrzną częścią dłoni, i zawsze w kierunku serca.

Ugniatanie

Za pomocą głęboko sięgających ruchów rąk mięsnie i włókna zostają od siebie pooddzielane. Robimy to albo za pomocą jednej ręki albo dwóch bądź też za pomocą samych opuszków palców.

Rozcieranie

Te intensywne o małej powierzchni koliste ruchy wykonywane są najczęściej za pomocą kciuka np. po to by rozluźnić mięśnie między kośćmi śródstopia.

Ciepło relaksuje

Zanim przystąpi się do masażu stopy powinny zostać rozgrzane. Ciepłe powietrze, promienie podczerwone czy też kąpiel z dodatkiem koncentratu rozgrzewającego Gehwol, rozluźnią mięśnie i wzmocnią działanie masażu.

Z delikatnym naciskiem

Proszę nabrać sporo ilość kremu do stóp z bogatej kolekcji Gehwol na dłonie i nanieść je głaszczącymi ruchami najpierw na grzbiet stopy, część dochodzącą do podudzia i na koniec, na podeszwę. Nacisk masowania należy powoli zwiększać. Następnie masujemy poszczególne palce stopy i wykonujemy nimi koliste ruchy. Przy tym lewa ręką podtrzymujemy stopę, a kciukiem i palcem wskazującym prawej ręki za pomocą głaszcząco-kolistych ruchów masujemy palce stopy. Na koniec lekko wyciągamy palce stopy.

Następnie przechodzimy do masażu mięśni między kostkami. Zaczynamy znowu kolistymi ruchami kciuków, następnie intensywnie rozciągamy i obijamy obiema rękami.

W dalszej kolejności masujemy podeszwę stopy. Stopę przytrzymujemy wolną ręką za jej grzbiet. Kciukiem masującej ręki, kolistymi ruchami przesuwamy od główki śródstopia do pięty, następnie w kierunku poduszek (kłębów) dużego palca i małych. Na zakończenie „głaszczemy” rozłożystymi ruchami powierzchnię całej stopy.

Ponieważ ścięgno Achillesa przez noszenie wysokich obcasów skraca się, nie powinno ono być pominięte przy masażu. Ścięgno Achillesa należy chwycić między kciuk i palec wskazujący i wygładzać ku górze albo masować tą partię opuszkami palców obu rąk.

UWAGA

Masażu nie należy wykonywać w przypadku zapalenia, zachorowań skóry, skaleczenia czy też obrzęków. W przypadku gdyby ból nasila się w trakcie masażu należy go natychmiast przerwać. Szczególnie w przypadku bólu łydki z opuchlizną możemy mieć do czynienia z zakrzepami. Powstaje wówczas niebezpieczeństwo, że przez masaż możemy otworzyć skrzep krwi.