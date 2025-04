Reklama

Masaże zza mórz i oceanów nie lubią klinicznych gabinetów. Wolą spontaniczny taniec, półmrok, zapach kadzidła i niezwykłe rekwizyty.

Ma-uri

uzdrawianie w rytmie Polinezji

filozofia

Ma-uri to jedna z najstarszych technik leczniczych, stosowana w Nowej Zelandii przez maoryskich uzdrowicieli kahunów. Masaż w rytm muzyki relaksuje, usuwa złe emocje, łagodzi bóle.

wrażenia

Półmrok. Rytmiczna, polinezyjska muzyka. Leżę pod ręcznikiem. Masażystka ubrana w top i chustę zawiniętą wokół bioder skrapia moje ciało pachnącym olejkiem i zaczyna masować je przedramionami. Porusza się i oddycha w rytm muzyki. Moje myśli mimowolnie wędrują do zapomnianych dawno sytuacji i ludzi. Nagle... chce mi się płakać. To zupełnie normalna reakcja. W ten sposób pozbywam się stresu.

efekty

Wieczorem spokojnie zasypiam, mimo że ostatnio miałam z tym kłopoty. Następnego dnia jestem wulkanem energii. Moje ciało stało się bardziej elastyczne.



Gennoshoko

piękna po japońsku

filozofia Uroda ciała jest odzwierciedleniem piękna wewnętrznego. Aromatyczny masaż głęboko wycisza i uspokaja. Nawilża i wygładza skórę, wyszczupla.

wrażenia

Gennoshoko to nowość. Składa się z trzech etapów. Najpierw peeling twarzy i ciała solą morską. Potem godzinny masaż olejkami cytrusowymi, które działają detoksykująco i energetyzująco. Ostatni etap: 20 minut leżę zawinięta w folię i koc elektryczny. Czuję, że skóra chłonie olejki jak gąbka. Na koniec masażystka pudruje mnie wonnym talkiem!

efekty

Czuję się naprawdę odprężona. Pachnący puder na zakończenie zabiegu sprawił, że moja skóra jest gładka jak aksamit.

ScenTao azjatycki

relaks kamieniami

filozofia

Ciepłe kamienie odblokowują kanały energetyczne w organizmie. To uspokaja. W masażu firmy Babor wykorzystuje się też technikę shiatsu (uciskanie), która przywraca siły witalne.

wrażenia

Zapowiada się przyjemnie. Masażystka włącza orientalną muzykę, gasi światło, zapala świece. Pierwsze 10 minut spędzam w saunie. Po wypiciu pysznego soku ze świeżych owoców kładę się na łóżku. Dół mojego kręgosłupa i brzuch rozgrzewają kamienie zawinięte w ręczniki. Masażystka wsuwa mi też kamyki między palce stóp. Potem w całe ciało wmasowuje olejek ScenTao z ekstraktem z miłorzębu japońskiego. Ciepłymi kamieniami delikatnie gładzi skórę. Uzupełnieniem zabiegu jest odprężający masaż twarzy z elementami shiatsu.

efekty

Świetny sposób na zakończenie pracowitego dnia. Likwiduje stres i napięcie. Dodatkowy atut? Doskonale nawilża skórę.



Lomi-lomi

hawajski taniec

filozofia

Podstawowa metoda uzdrawiania ciała i duszy w tradycji hawajskiej. Masażowi lomi-lomi, wykonywanemu w świątyniach, towarzyszyły pieśni, modlitwy i kąpiele w wywarach z ziół. Słowo "lomi” oznacza "dotyk miękką łapą zadowolonego kota”.

wrażenia

Taneczna hawajska muzyka, miłe światło. Masażysta w hawajskiej chuście zawiązanej na biodrach. Porusza się wokół mnie tanecznym krokiem. Ruchy, którymi masuje moje ciało, są miękkie, długie, pełne szacunku i akceptacji. Czasami wykonuje zabawne ruchy: podnosi moje ręce i nogi, masując je i rozciągając. Nie jest to krępujące. Mam wrażenie, że uczestniczę w zabawie, a nie misterium.

efekty

Po masażu mam szampański nastrój. Następnego dnia: chandrę i ból głowy. Na szczęście szybko mija. Masażysta uprzedzał, że tak uwalniają się złe emocje.



La Stone Therapy

wschodnia energia w kamieniu

filozofia

Technika masażu gorącymi i zimnymi kamieniami opiera się na przekonaniu, że wzdłuż kręgosłupa znajdują się ośrodki energii (tzw. czakry). Same nie zawierają energii, lecz pobierają ją z otoczenia. W tym wypadku z kamieni. Efekt? Harmonia, spokój.

wrażenia

Trochę bałam się dotyku bazaltu, którego temperatura sięgać może nawet 50°C! Niepotrzebnie. Ciepło kamieni, którymi masażysta wmasowuje olej, jest przyjemne dla skóry. Największe kamienie kładzie mi na brzuchu i wzdłuż kręgosłupa, małe między palcami rąk i stóp. Zimny marmur ląduje na czole (studzi emocje). Pozostałymi kamieniami powoli masuje ciało. Zasypiam. Budzi mnie zapach kadzidła. Dym rozpylany jest nade mną za pomocą miotełki ze strusiego pióra!

efekty

Skóra jest dobrze nawilżona. Po raz pierwszy od dawna nie mam napadu wilczego apetytu, jestem pełna dobrej energii.

Masaż tajski

wycisk dla stresu

filozofia

Służy utrzymaniu ciała w idealnym zdrowiu. Wywodzi się z buddyjskich reguł świątyni Wat Po w Bangkoku. Likwiduje napięcia, uelastycznia ciało. Może wywoływać ból, bo masażystka (po szkoleniu w klasztorze) używa prócz dłoni także kolan i łokci.

wrażenia

Wybrałam skróconą półgodzinną wersję masażu dla biznesmenów. Wykonuje się go na siedząco. Masażystka rozmasowuje ramionami i łokciami mój kark (tutaj gromadzi się najwięcej napięcia). To boli! Później naciąga ramiona, ręce, silnym uciskiem masuje dłonie. Jedyny delikatny element to akupunktura głowy i rozcieranie płatków uszu.

efekty

Mięśnie bolą mnie kilka dni, ale czuję też pozytywne efekty. Mam wrażenie, że jestem lżejsza, automatycznie się prostuję.

Masaż na kanapie

Zatrzymaj przyjemność z egzotycznego masażu. Pomasuj pachnącym olejkiem stopy, dłonie i głowę. Tam znajduje się najwięcej punktów energetycznych.

- Aromessence Spa Relax to olejek z orzecha laskowego, do którego dodano ekstrakty aromatyczne z mirry, sandałowca, neroli, lawendy i paczuli (Decléor, 100 ml: 170 zł).

- Energetyzująca oliwka do ciała z linii Feng Shui zawiera ekstrakt z cynamonu i bursztynu (Sense & Body, 200 ml: 59,90 zł).

- Krem do stóp z cytryną, kardamonem i eukaliptusem po wmasowaniu w skórę zamienia się w gładki puder (L’Occitane, 100 ml: 96 zł).

- Krem do masażu z wyciągiem z mirry tonizuje i wygładza skórę (I Coloniali, 200 ml: 116 zł).

- Olejek z ekstraktem z marchewki AA Plus Home Spa (Oceanic, 250 ml: 40 zł).

- Olejek Aroma Tonic orzeźwia wonią ostrokrzewu i imbiru (Lancôme, 100 ml: 145 zł).

- Witalizujący olejek Luxury Performance z oliwką z jojoby i awokado (Juvena, 200 ml: 128 zł).

Zmysłowa oliwka Kenzoki z wodą ryżową, mirrą i olejem migdałowym (Kenzo, 100 ml: 150 zł). Wyciąg z morszczynu, sosny, mięty pieprzowej i rozmarynu to składniki olejku Aroma-Vitalité. Dodają energii, usuwają zmęczenie (Thalgo, 150 ml: 141 zł).

Anna Kondratowicz, Joanna Winiarska