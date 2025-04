Wskazania do masaży rehabilitacyjnych

Masaże rehabilitacyjne stosuje się przede wszystkim w stanach pourazowych, wadach postawy oraz bólach mięśni kręgosłupa i pleców. Mogą z nich korzystać także osoby po udarze mózgu, wylewach, stanach podyskopatycznych oraz w przypadku zaniku mięśni. Są także wspaniałą terapią dla ludzi ze stwardnieniem rozsianym oraz w przypadkach podrażnienia nerwowego. Do każdego typu schorzenia rehabilitant dobiera odpowiedni zestaw zabiegów. Na efekt pracuje nie tylko osoba masująca, ale także pacjent. Wiąże się to często z wytrwałością chorego.

Skutki, czyli czego się spodziewać?

Każdy masaż polega na mechanicznym działaniu na powłoki skórne, mięśnie, torebki i więzadła stawowe. Skutkiem są zmiany i reakcje w organizmie pacjenta. Posiadają one charakter miejscowy i ogólny.

Te pierwsze to zmiany powstające bezpośrednio w miejscu masowanych tkanek. Drugie zaś tyczą się odruchów wywołanych w układach krążenia, nerwowym, wewnątrzwydzielniczym itd. Masaże rehabilitacyjne usprawniają układ ruchu, wspomagają tkankę łączną oraz zakończenia nerwowe w skórze. Leczą układ krwionośny i chłonny.

Z takiej formy rehabilitacji mogą korzystać ludzie w każdym wieku. Ograniczeniami są przeciwwskazania lekarskie. Warto więc przed decyzją o rozpoczęciu serii zabiegów skonsultować się ze specjalistą. Dobrze jest także wybrać się do zaufanego rehabilitanta lub salonu masażu. Wówczas możemy wierzyć w szybki powrót do zdrowia.

