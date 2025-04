Zalety masażu

Masaż uśmierza ból i poprawia samopoczucie, relaksuje i odpręża. Ma jednak wiele form i zastosowań. Z naszej galerii dowiesz się więcej o magicznym oddziaływaniu dotyku. A może sam zapragniesz chwili relaksu w formie masażu?

Akupresura

Masowanie i uciskanie receptorów na ciele człowieka to akupresura. Wiele osób wierzy, że taka forma masażu działa pozytywnie i sprawia, że ból ustaje. Czy to prawda? Jakie są wskazania do stosowania tej metody? Jak się jej nauczyć? Sprawdź jak i na co działa akupresura.

Dziwaczne masaże?

Masaż wibracyjny, masaż nerwów, masaż tybetański (z wykorzystaniem dźwięku specjalnych mis) to niecodzienne i mało znane w naszej kulturze formy masażu. Poznaj je bliżej i sprawdź, czy są dla Ciebie. Dowiedz się też, kto może je wykonywać.

Automasaż

Czy można masować się samodzielnie? Oczywiście! Taki masaż wprawdzie napotyka na pewne ograniczenia, jednak ma też wiele zalet. Jak więc masować siebie samego i dlaczego warto to robić? Przedstawiamy najpopularniejsze techniki automasażu, które możesz wypróbować na sobie. Według specjalistów taki masaż powinno się wykonywać dwa razy dziennie.

Rodzaje masażu

Relaksacyjny, sportowy, leczniczy, klasyczny, orientalny, dostawowy - to tylko niektóre rodzaje masażu. Sprawdź, na czym polegają, by wybrać idealny dla siebie. Opisujemy różne rodzaje masażu i pokazujemy (na filmie) jak wykonać jeden z nich. Może nauczysz się sam wykonywać taki masaż?

Nie masuj!

Powszechny jest pogląd, że z masażu może korzystać prawie każdy. Otóż jest kilka wyjątków od tej reguły. Dobry masażysta powinien przed masażem mieć przegotowaną ankietę, w której powinny być wypunktowane choroby, które mogą być przeciwwskazaniem do masażu. Nie należy tego bagatelizować, gdyż zabieg, na który idziemy z przyjemnością, może skończyć się dla nas tragedią.

