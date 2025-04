Jeśli przytrafiło ci się poparzenie, rozejrzyj się dobrze w kuchni, a znajdziesz produkty, które łagodzą bolesne dolegliwości. Jednym z takich środków zaradczych na oparzenia słoneczne jest maślanka. Sprawdzi się też kefir lub zsiadłe mleko. Z domowym leczeniem oparzeń trzeba jednak uważać, bo wybór nieodpowiedniego środka może pogorszyć stan skóry.

Spis treści:

Dowody naukowe sugerują, że maślanka może być skutecznym środkiem na oparzenia. Lecznicze właściwości maślanki w przypadku poparzenia są zasługą obecności kwasu mlekowego, probiotyków, ale też niskiej temperatury produktu.

Maślanka przywraca skórze prawidłowe pH, a dobre bakterie przyspieszają gojenie się ran i odbudowę mikroflory. Zawarte w maślance witaminy i białka wspomagają regenerację skóry. Dodatkowo niska temperatura maślanki po wyjęciu z lodówki łagodzi objawy poparzenia: zmniejsza ból, stan zapalny oraz obrzęk.

Jedno z badań, w którym do leczenia poparzenia wykorzystano podobny do maślanki produkt - kefir, dowiodło, że dzięki jego zastosowaniu w miejscu poparzenia pojawiało się więcej fibroblastów, czyli komórek tkanki łącznej biorących udział m.in. w gojeniu się ran i odpowiedzialnych za powstawanie kolagenu i elastyny.

Naukowcy zauważają też, że produkty probiotyczne poprawiają miejscową odporność i zmniejszają stan zapalny, a dzięki temu rana szybciej się goi.

W innym badaniu porównywano efekty leczenia oparzeń kefirem oraz sulfadiazyną srebra (wykorzystywaną jako substancja przeciwbakteryjna w leczeniu oparzeń). Ten pierwszy składnik okazał się nawet skuteczniejszy niż konwencjonalne leczenie preparatem srebra.

Przeczytaj również: Sposoby na oparzenia słoneczne

Maślankę na poparzenia stosuje się miejscowo na skórę. Wystarczy grubą warstwę chłodnej maślanki nałożyć na oparzenie i zostawić na kilkanaście minut. Można także zanurzyć w maślance sterylny gazik i położyć na zmienione chorobowo miejsca.

Podstawą w domowym leczeniu poparzeń jest ochłodzenie chorego miejsca oraz usunięcie z niego biżuterii czy fragmentów odzieży, które mogą podrażniać skórę. Chłodzić najlepiej letnią wodą, a nie lodem, który po bezpośrednim kontakcie ze skórą może uszkadzać tkanki. Chłodne kompresy zmniejszają obrzęk i ból w miejscu oparzenia.

Produkty dostępne w wielu domach, które mogą się sprawdzić przy poparzeniu, to m.in.:

Można też zastosować produkty na oparzenia dostępne w aptekach, jak np. UniGel, Help4skin, Termcool, Thermi, Entil Oparzenia. W przypadku oparzeń sięgaj po preparaty z:

Uwaga: poparzeń nie smaruj tłuszczem (olejem, masłem, margaryną itp.), ponieważ takie substancje zatrzymują ciepło w skórze, zamiast je uwalniać, a przez to pogłębiają problem. Unikaj też preparatów na bazie alkoholu, z retinolem (witaminą A) oraz witaminą C, ponieważ mogą przesuszać skórę i dodatkowo ją podrażniać.