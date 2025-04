Co wiesz o medycynie chińskiej?

Praktyka TCM (tradycyjnej medycyny chińskiej) obejmuje teorie, diagnozowanie oraz sposoby leczenia, takie jak medycyna ziołowa, akupunktura i masaż. Ściśle związany z TCM jest również Qigong (gimnastyka ruchowa oparta na przepływie energii).

Sprawdź: Charakterystyka tradycyjnej medycyny chińskiej

Feng shui

Feng Shui to sztuka życia w harmonii z otoczeniem, ale przede wszystkim przepływ życiodajnej energii chi. To sztuka aranżacji przestrzeni w taki sposób, aby pracowała na Naszą korzyść. Feng Shui ma również wpływ na zdrowie. Jak zagospodarować mieszkanie według feng shui? Na co zwrócić uwagę?

Sprawdź: Jaki wpływ na zdrowie ma feng shui?

Seks według Chińczyków

Seks – dobry sposób na stres, relaks i ból. Oprócz pozytywnych aspektów współżycie może mieć także szkodliwy wpływ na zdrowie. Jest to związane z niewłaściwą ejakulacją i zaburzeniem jin i jang. Czy wiesz, jak zadbać o prawidłowy seks?

Sprawdź: Seks a medycyna chińska

Chińska dieta

Coraz więcej osób korzysta z dorobku tradycyjnej medycyny chińskiej. Wykorzystywane w niej terapie i naturalne metody leczenia stają się coraz popularniejsze. Chińczycy uznawani są za jedno z najzdrowszych społeczeństw. Na ten sukces wpływa kilka czynników – jednym z nich jest dieta.

Sprawdź: Chińska dieta - sposób na zdrowie?

Akupresura

Akupresura to po prostu masaż, podczas którego terapeuta naciska z dużą siłą określone punkty ciała, czyli tzw. akupunkty. Zgodnie z zasadami medycyny chińskiej w technice tej istotną rolę odgrywa energia qi. Do wykonania masażu wymagana jest znajomość rozmieszczenia na ciele specjalnych punktów życiowych, czyli akupunkturowych. Dzięki ich uciskaniu w organizmie dochodzi do prawidłowego przepływu życiowej energii qi oraz jing i jang.

Sprawdź: Co wiesz o akupresurze?

Akupunktura

Akupunktura to metoda lecznicza wywodząca się z medycyny chińskiej, która polega na nakłuwaniu ciała małymi igłami. Brzmi strasznie, prawda? Jak terapia, która opiera się na takich metodach, może leczyć dolegliwości? Czy każdy może z niej korzystać? I czy naprawdę jest skuteczna?

Sprawdź: Akupunktura - po co wbija się igły?

Medycyna chińska a sport

Medycyna chińska zaleca praktykowanie chińskich sztuk walki, takich jak: tai chi, qi gong lub ćwiczeń taoistycznych, np. tzw. ćwiczeń pięciu zwierząt. Poleca się także pięć tybetańskich rytuałów, ćwiczenia z maczugami i wiele innych. Jak bardzo mają one dobroczynny wpływ na nasze zdrowie?

Sprawdź: Ćwiczenia według medycyny chińskiej

Bańki

Stawianie baniek (terapia próżniowa) jest jedną ze starożytnych metod używaną w Chinach, Wschodniej Europie i Afryce, która działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, wzmacnia i odtruwa organizm. Początkowo do stawiania baniek używano rogów zwierząt lub kokosowych skorup. Jak to możliwe, że bańki leczą?

Sprawdź: Czy stawianie baniek leczy choroby?