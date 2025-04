Dawne przesądy

Dawniej lekarstwa nie były tak powszechnie dostępne, jak obecnie. Nasi przodkowie garściami czerpali więc z natury. Wykorzystywali owoce, warzywa, ale też bursztyny... Czy mogą one jednak zastąpić leki?

Medycyna ludowa w pradawnych czasach opierała się głównie na leczeniu objawowym. Nie znano dokładnie budowy ludzkiego organizmu. Często uważano, że za daną chorobę mogą odpowiadać czarne moce.

Na przykład za wypadanie włosów odpowiedzialne miały być wiedźmy i złe duchy.

Dlatego też w okresie choroby jednym z głównych zajęć było spędzanie czasu na modlitwie. Dla niektórych była ona nawet istotniejsza niż zastosowanie jakichkolwiek lekarstw.

Warzywa dla zdrowia i urody

Powszechnie wiemy, że należy codziennie spożywać warzywa i owoce, bowiem zawierają mnóstwo witamin, usprawniają metabolizm etc. Okazuje się jednak, że mogą być inaczej wykorzystane niż tylko do jedzenia. Dzięki specjalnemu przyrządzeniu mogą zdziałać cuda i uwolnić nas od pewnych dolegliwości. Poniżej przedstawiamy przykłady.

Cebula na:

awitaminozę – należy popijać codziennie w niewielkich ilościach wino z cebuli. Przygotowuje się je z cienkich plastrów cebuli, płynnego miodu, białego wina. Po zmieszaniu składników należy odczekać dwie doby, po czym przecedzić przez sito;

– należy popijać codziennie w niewielkich ilościach wino z cebuli. Przygotowuje się je z cienkich plastrów cebuli, płynnego miodu, białego wina. Po zmieszaniu składników należy odczekać dwie doby, po czym przecedzić przez sito; dolegliwości żołądkowe spowodowane spożyciem alkoholu – zniweluje je zjedzenie gotowanej cebuli;

spowodowane spożyciem alkoholu – zniweluje je zjedzenie gotowanej cebuli; komary – obok łóżka połóż rozcięte kawałki cebuli;

– obok łóżka połóż rozcięte kawałki cebuli; porost włosów – smaruj skórę głowy sokiem z cebuli.

Przykłady zastosowania innych warzyw:

zmiażdżona natka pietruszki na ukąszenia owadów i rany, jak również zapalenie sutków przy zastoju pokarmu;

na ukąszenia owadów i rany, jak również zapalenie sutków przy zastoju pokarmu; por : zapalenie pęcherza moczowego (przykładać do podbrzusza ugotowane pory z dodatkiem oleju), kac (bulion z porów dzień po imprezie), ukąszenia owadów (nacierać dane miejsce połówką pora);

: zapalenie pęcherza moczowego (przykładać do podbrzusza ugotowane pory z dodatkiem oleju), kac (bulion z porów dzień po imprezie), ukąszenia owadów (nacierać dane miejsce połówką pora); sałata : zapalenie płuc (pić wywar z nasion sałaty), bezsenność (przed snem wypić 1-2 łyżki naparu z sałaty);

: zapalenie płuc (pić wywar z nasion sałaty), bezsenność (przed snem wypić 1-2 łyżki naparu z sałaty); ziemniaki: liszaje (przykładać okłady), wysypka, łuszczyca, świąd (kąpiele trwające ok. 30 minut w krochmalu przygotowanym z mąki ziemniaczanej).

Owoce – idealne lekarstwo?

Nasi przodkowie wykorzystywali w lecznictwie także owoce. Jak nimi leczyć?

Krwawienie z nosa – należy nasączyć wacik sokiem z cytryny i włożyć na kilka minut do nosa.

– należy nasączyć wacik sokiem z cytryny i włożyć na kilka minut do nosa. Odmrożenia – trzeba wcierać w nie sok z cytryny.

– trzeba wcierać w nie sok z cytryny. Zaburzenia pracy pęcherza – należy spożywać konfitury, kompot lub syrop z czereśni.

– należy spożywać konfitury, kompot lub syrop z czereśni. Czyszczenie zębów – należy wieczorem zjeść jedno jabłko, dzięki temu zostaną zniszczone bakterie.

– należy wieczorem zjeść jedno jabłko, dzięki temu zostaną zniszczone bakterie. Kaszel – dawniej stosowano na niego napar z kwiatów jabłoni.

Co i jak leczono ziołami?

Obecnie w przemyśle kosmetycznym na masową skalę wykorzystuje się zioła do produkcji chociażby odżywek oraz szamponów do włosów. Dawniej zioła miały również inne zastosowanie – były lekarstwami, które również i dzisiaj moglibyśmy stosować. Oto przykłady:

brzoza – napar z liści jest pomocny w przypadku wszelkich obrzęków;

– napar z liści jest pomocny w przypadku wszelkich obrzęków; czyr brzozowy (tzw. huba drzewna ) – okazuje się, że dawniej niektórzy uważali, iż wyciąg z czyra może mieć korzystny wpływ na hamowanie rozwoju nowotworów;

(tzw. ) – okazuje się, że dawniej niektórzy uważali, iż wyciąg z czyra może mieć korzystny wpływ na hamowanie rozwoju nowotworów; dziurawiec – dawniej sokiem wyciśniętym z jego liści smarowano dziąsła. Kwiaty tej rośliny stosowano w leczeniu ran. Napary z dziurawca pito w przypadku bezsenności, rozdrażnienia;

– dawniej sokiem wyciśniętym z jego liści smarowano dziąsła. Kwiaty tej rośliny stosowano w leczeniu ran. Napary z dziurawca pito w przypadku bezsenności, rozdrażnienia; jałowiec – jego jagody żuto na reumatyzm, problemy układu oddechowego i... nieprzyjemny oddech;

– jego jagody żuto na reumatyzm, problemy układu oddechowego i... nieprzyjemny oddech; pieczone owoce kasztanowca były lekarstwem na biegunkę, ale też na wzdęcia i kolkę;

były lekarstwem na biegunkę, ale też na wzdęcia i kolkę; proszek z listków melisy kobiety w ciąży stosowały na mdłości, a także kobiety mające problemy z karmieniem piersią.

