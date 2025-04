Garść faktów o medycynie naturalnej

Medycyna naturalna jest stara jak świat. Od początków istnienia ludzkości człowiek poszukiwał leków w środowisku, które go otaczało, po to, by wyleczyć swoje dolegliwości. Zdobytą wiedzę przekazywano z pokolenia na pokolenie. Bierze się stąd tradycja używania niektórych ziół - wiele z nich wykorzystuje się w medycynie współczesnej.

Co ciekawe, obecnie ocenia się, że przynajmniej 50% współczesnych leków ma swój początek w świecie roślin.

Wszystko zaczęło się dawno temu…

W czasach starożytnych to, że ktoś choruje, wiązano ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Chorego uważano za opętanego przez demony lub ofiarę gniewu danego bóstwa. Uzdrawianie więc wiązało się w takich przypadkach z próbami wypędzenia szatana z ciała cierpiącej osoby. W takich egzorcyzmach kapłani i szamani odgrywali rolę lekarzy – uważano, że potrafią przebłagać bóstwa i wyleczyć chorego.

Co ma wspólnego choroba z naturalną harmonią?

Około trzech tysięcy lat temu te poglądy zaczęły się zmieniać. Wówczas to filozofowie hinduscy, chińscy i greccy uznali, że nasz stan zdrowia zależy od sił wewnętrznych – chorujemy więc wtedy, gdy zostaje zakłócona nasza naturalna harmonia.

Rozłam między Wschodem a Zachodem

Upadło Rzymskie Imperium. W Europie zapanował nowy światopogląd i nowe spojrzenie na praktyki lecznicze, które doprowadziły do rozłamu między medycyną Wschodu i Zachodu – pogłębił się on w okresie Odrodzenia. Wtedy zwiększyła się dociekliwość naukowa i zostało zapoczątkowane nowoczesne podejście naukowe w medycynie.

Zepchnięcie medycyny Wschodu na dalszy plan

W XX wieku amerykańscy lekarze odrzucili wiele metod leczniczych, które są współcześnie uważane za praktyki medycyny alternatywnej. Zajęli się w zamian medycyną, która oparta jest na podstawach naukowych.

Wciąż jednak leczenie tradycyjne współgra z medycyną konwencjonalną. Wbrew pozorom z medycyny naturalnej nie korzystają jedynie kraje Wschodu, ale także np. uprzemysłowione państwa Europy.

Warto dodać, że w Indiach pod rządami brytyjskimi nauczanie tradycyjnych praktyk ajurwedy skazano na banicję – praktyki te jednak nie zginęły, a po odzyskaniu niepodległości przez Indie ajurweda wróciła do łask.

Skąd się bierze coraz większe zainteresowanie medycyną naturalną?

Wiele osób w ostatnich latach zwraca szczególną uwagę na swoje zdrowie. Chętniej sięgamy po zdrowe produkty do jedzenia, uprawiamy sporty, kontrolujemy masę ciała i pozbywamy się nałogów. Medycyna alternatywna wróciła do łask, gdyż coraz więcej z nas uważa jej metody za doskonałe uzupełnienie medycyny konwencjonalnej.

A jak jest w Polsce?

Także w Polsce metody leczenia alternatywnego zyskują coraz większą popularność.

Pamiętajmy jednak, że metody leczenia naturalnego powinny być stosowane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zarejestrowanych ośrodkach usługowo-szkoleniowych!

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

