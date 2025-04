Istnieje tysiące rodzajów medytacji. W większości z nich obowiązują jednak podobne zalecenia: zrelaksuj się, skup uwagę na jednym obiekcie lub czynności i pozwól wszystkiemu innemu odejść w dal.

Reklama

O czym można medytować?

To, co odróżnia praktyki medytacyjne od siebie, to obiekt, na którym się koncentrujemy.

Najczęściej w medytacji koncentrujemy się na:

świadomości oddechu i ciała,

mantrach i afirmacjach,

wizualizacjach,

obiektach zmysłów, czyli odbierane zmysłami wrażenia, związane z konkretnym obiektem medytacji (natura, muzyka, świeca, dźwięk itd.).

Istnieją niezliczone odmiany rodzajów medytacji. Każdy może medytować ze swoimi wspomnieniami, problemami, bólami, emocjami i abstrakcyjnymi zasadami lub skupiając się na Bogu albo naturze samego umysłu. Najlepiej jednak zacząć od czegoś prostszego. Przecież zanim zaczynamy biegać, uczymy się chodzić.

Jak wybrać najlepszy sposób medytacji?

Często słyszę pytanie: „Jaka medytacja jest najlepsza?”. To tak, jakby pytać, które lekarstwo jest najlepsze. Lekarstwo jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy jest dostosowane do danej osoby. Dlatego istnieje tyle rodzajów medytacji. Im więcej ich wypróbujesz, tym szybciej odkryjesz, które praktyki są dla ciebie najlepsze. Bardzo łatwo to rozróżnić: niektóre z nich polubisz, a inne nie. Bądź niczym pies obwąchujący ulicę, zaufaj swojemu instynktowi – jeśli coś dobrze pachnie, możesz to zjeść.

Warto wiedzieć: Skupianie uwagi - od czego zacząć?

W czym pomaga medytowanie?

Większość medytacji ma podobny cel: rozwinięcie umiejętności relaksacji i koncentracji. Różne praktyki przynoszą jednak odmienne efekty. Warto się z nimi zapoznać.

Medytacje świadomości oddechu i ciała zwykle zwiększają samoświadomość, służą poprawie zdrowia i pamięci oraz sprzyjają poczuciu odprężenia i zadowolenia. Są to dobre, uniwersalne praktyki, które mogą prowadzić do głębszej autoanalizy.

Mantry i afirmacje idealnie nadają się do zwiększania wewnętrznego spokoju. Są proste, łatwo przyswajalne oraz odpowiadają głównie ludziom religijnym i lubiącym religijne obrzędy. Dają przeważnie wiele radości kosztem pełnej jasności umysłu.

Wizualizacje są pozytywną, twórczą i indywidualną praktyką. Uwalniają potencjał umysłu, ale zwykle są dość powierzchowne. Umysł może stać się bardziej chciwy, domagać się ciągłych rezultatów – wizji i natchnień – przy każdej medytacji.

Medytacje skupione na odbieraniu bodźców zmysłowych polegają na odwróceniu uwagi od samego siebie i zwiększeniu współodczuwania oraz rozumienia świata zewnętrznego.

Reklama

Medytacja to indywidualna sprawa – znajdź swoją technikę

Większość ludzi dochodzi do wniosku, że medytacje świadomości oddechu i ciała są najbardziej pożytecznymi praktykami podstawowymi. Inne techniki natomiast – jak medytacja z muzyką, mantrą czy afirmacją – są prostsze, więc niektórzy wolą zacząć właśnie od nich.

Różne grupy ludzi posiadają odmienne preferencje odnośnie technik medytacyjnych. Wyznawcy buddyzmu południowego najczęściej wykonują medytacje z oddechem, Hindusi wolą mantry. New Age’owcy uwielbiają za to wizualizacje i afirmacje. Każda grupa najczęściej preferuje jedną, wybraną praktykę.

Jest to dość niedojrzałe podejście. To tak, jakbyśmy stwierdzili, że wszyscy potrzebują suplementacji witaminy C lub cynku w swojej diecie. Początkujący mają zwykle poczucie porażki, jeśli nie potrafią opanować narzuconej im praktyki. W takich przypadkach najprawdopodobniej po prostu nie odpowiada ona ich temperamentowi. Medytacja jest kwestią indywidualną. Każdy może medytować, jeśli tylko odnajdzie najbardziej odpowiednią dla niego technikę.

Polecamy: Podstawowa technika w medytacji - skupianie uwagi

Fragment książki "Naucz się medytować. Ponad 20 prostych ćwiczeń uzdrawiających ciało i oczyszczających umysł" (wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.