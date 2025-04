Jak stworzyć miejsce do medytacji?

Medytacja uspokaja umysł, poprawia koncentrację, relaksuje, łagodzi stres oraz depresję. Co jest potrzebne, aby to wszystko osiągnąć? Można stworzyć odpowiedni klimat poprzez ustawienie ulubionych przedmiotów w pokoju. Mogą to być świece, kadzidełka, kamyki, piękny kwiat, obraz, muzyka. Cokolwiek, co sprawi, że się wyciszymy.

Przygotowania

Jak zacząć? Od wybrania pory dnia. Może to być czas tuż po przebudzeniu lub wieczór – przed pójściem spać. Warto pamiętać, że gdy ćwiczymy regularnie, dojdziemy do większej wprawy i łatwiej będziemy czerpać korzyści z medytacji.

Następnie wybieramy miejsce. Musi być ciepłe, spokojne, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Ubranie, które poleca się do medytacji, powinno być luźne i wygodne. Ustawiamy ulubione przedmioty, zapalamy kadzidło, włączamy muzykę i siadamy wygodnie. Plecy muszą pozostać wyprostowane, aby móc swobodnie i głęboko oddychać.

Sięgnij do swego umysłu

Wycisz i uspokój ciało poprzez głębokie oddychanie. Wybierz jakiś przedmiot lub myśl, na której będziesz mógł się skoncentrować. Pozwól, aby twe myśli płynęły – niczym szemrzący strumyk. Niech przypływają i odpływają od Ciebie.

Skoncentruj się na spokojnym, miarowym oddechu. Nie denerwuj się, gdy zaleje Cię fala myśli i zdarzeń. Po prostu wróć do przedmiotu medytacji. Wszystkie te działania prowadzą do wyciszenia umysłu, uzyskania wewnętrznego spokoju. Jeśli będziesz medytować częściej, to szybciej go osiągniesz.

Podczas osiągania wewnętrznego spokoju skup się na słowie „spokój”. Niech wypełni Twoje ciało oraz umysł. Przesiąknij nim. Oddychaj głęboko i powoli wracaj myślami do rzeczywistości.

Powrót do rzeczywistości…

…wcale nie musi być brutalny i bolesny. Warto wyciągnąć pewne wnioski z chwil wyciszenia i spokoju. Można prowadzić dzienniki spisywać w nim swoje negatywne myśli, odczucia, zachowania. Zastanowić się nad tym, skąd się biorą, do czego prowadzą. Takie działanie pozwala ujrzeć problem z boku, w innym świetle. I co najważniejsze – może przynieść rozwiązanie.

Warto również spisać sobie na kartce inspirujące hasła dotyczącej własnej osoby. Nośmy je ze sobą, aby zawsze o nich pamiętać. Pozwoli to na podniesienie własnej samooceny oraz nabrania pewności siebie.

