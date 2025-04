Świat ziół jest zdumiewająco bogaty. Nawet w odległych czasach starożytnych już poznawano ich moc, o czym traktował sam ojciec medycyny – Hipokrates. Zioła mogą przynieść ulgę w różnych zaburzeniach, ale muszą być umiejętnie dobierane, dawkowane i właściwie przechowywane.

Medycyna klasyczna często sięga do natury, zwłaszcza gdy objawy danego stanu są nieznaczne, a zastosowanie zioła może przynieść pozytywny efekt. Takimi sytuacjami są np. sporadyczne epizody bezsenności, pobudzenia nerwowego, życie w ciągłym stresie, napięcia przed egzaminami, zły dzień w pracy lub krótkotrwały dołek nerwowy.

Momenty spadku kondycji psycho-nerwowej skutkują obniżeniem nastroju, niewysypianiem się, ciągłym zmęczeniem. Pogrążają praktycznie cały organizm, wiodąc już do poważniejszych chorób. Zioła możemy wykorzystać wtedy, gdy mamy pewność, że dany stan nie jest na tyle silny i patologiczny, by samemu z nim walczyć (konsultacja lekarska).

Melisa lekarska

To najbardziej znane i najpopularniejsze zioło o właściwościach uspokajających i wyciszających. Łagodzi pobudzenie układu nerwowego, a stosuje się ją m.in. w stanach nerwicowych, bezsenności i neurastenii. Ponadto łagodzi negatywne objawy stresu, nie wpływając na pracę szarych komórek. Poprawia też pamięć i koncentrację.

Z melisy najlepiej przyrządzić:

Odwar i napar:

1 łyżkę ziela, zalać 250ml zimnej wody i podgrzewać na małym ogniu przez 30 minut nie dopuszczając do wrzenia. Przecedzić, można osłodzić miodem lub brązowym cukrem i pić 2 razy dziennie.

Napar przygotowujemy z podobnych proporcji, z tym, ze zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy do ostudzenia. Następnie cedzimy i pijemy jak wyżej.

Nalewkę:

50g suszonej melisy zalewamy litrem białego wina. Pozostawiamy na minimum 48 godzin. Spożywamy w razie „kryzysu” dwie łyżki nalewki.

Lawenda

To aromatyczne zioło o fioletowych kwiatach. Znana jest z właściwości relaksujących i odprężających. W tym celu stosuje się ja w aromaterapii. Medycyna naturalna zaleca ja w stanach niepokoju i pobudzenia nerwowego. Herbatki z lawendą nie działają uspokajająco, ale pomagają w problemach żołądkowo-jelitowych, w tym podczas biegunki.

Pachnąca poduszka na dobranoc

Zwykłą poduszkę ubieramy w lnianą lub jedwabną poszewkę, zapinaną na suwak lub rzepy. Do środka wrzucamy trzy garście lub więcej suszonej lawendy. Taką pachnącą poduszkę kładziemy w łóżku nieopodal głowy lub śpimy na niej.

Odprężająca kąpiel w lawendzie

200g lawendy zalewamy 3l wrzątku i zaparzamy przez 10 minut. Napar cedzimy i wlewamy do wanny z wodą o temperaturze 36-39°C. Rozkoszujemy się kąpielą przez 15-20minut.



Szyszki chmielu

Szyszki tej rośliny to tajemnica sukcesu piwowarów. Bez nich nie byłoby tak aromatycznego piwa, które w rzeczywistości też ma właściwości uspokajające. Chmiel to zioło wykorzystywane w medycynie ludowej jako środek na bezsenność i łagodne stany napięcia nerwowego. Można go wykorzystywać zarówno w formie aromaterapii oraz do zaparzania herbatki.

Chmielowa poduszka

Wykonanie podobne jak w przypadku poduszki z lawendą, z tą różnicą, że wrzucamy od kilku do kilkunastu szyszek chmielu. Możemy je również wymieszać z lawendą.

Herbatka z szyszek chmielu

1-2 szyszki zalewamy szklanką wrzątku i pozostawiamy na 10 minut do zaparzenia. Pijemy 2-3 szklanki dziennie, dosładzamy miodem. Szyszki muszą być świeże lub suszone do 5 miesięcy po zbiorach.

Waleriana, czyli kozłek lekarski

Jest ziołem pól i łąk, a jej zapach uwielbiają koty, stąd inna nazwa – „kocia trawa”. Waleriana od dawna jest wykorzystywana w celu łagodzenia rozdrażnienia, bezsenności na tle nerwowym, histerii, stanów nerwicowych serca i układu pokarmowego.

Herbata z kozłka

2 łyżki korzenia waleriany zalewamy 250ml gorącej, ale nie wrzącej wody i tak pozostawiamy na kilka godzin. Robimy 3-4 tygodniową kurację, popijając każdego dnia filiżankę takiej herbatki.

