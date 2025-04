Melisa, niegdyś nazywana eliksirem życia, z wyglądu podobna do pokrzywy różni się od niej we wszystkich pozostałych aspektach. Przede wszystkim - w przeciwieństwie do tej parzącej rośliny w Polsce nie występuje w stanie dzikim, a jedynie w postaci hodowlanej. Nie zmniejsza to jednak popularności melisy. Powszechnie znane są jej kojące nerwy właściwości. Kiedy jeszcze melisa może być pomocna?

Melisa znosi skurcze mięśni gładkich, czyli tych, z których składa się nasz przewód pokarmowy. Pobudza również wydzielanie soków trawiennych, dlatego jest idealnym naturalnym środkiem na wszelkiego typu niestrawności wynikające z napięcia nerwowego.

Jest również pomocna w schorzeniach związanych z rozstrojem pokarmowym u dzieci, a także nadczynności tarczycy, depresji, ciśnieniowych bólach głowy czy nawet... palpitacjach serca.