Czym jest metoda McKenziego?



Jest to metoda fizjoterapii polegająca na diagnozowaniu i leczeniu bólu kręgosłupa i stawów obwodowych. Metoda podzielona jest na protokoły, z których każdy przypisany jest jednemu odcinkowi kręgosłupa i kończynom.

Protokół to szczegółowy wywiad, który obejmuje dolegliwości występujące w każdym z przypisanych fragmentów oraz zaobserwowaną zmienność objawów w ciągu doby. Po uzupełnieniu protokołów terapeuta rozpoczyna badanie polegające na ściśle określonych ruchach, które mają wywołać objawy bólowe w przypadku zmian w obrębie kręgosłupa.

Różnica pomiędzy metodą McKenziego, a innymi metodami leczenia



Powszechnie stosowane w medycynie metody obrazowania kręgosłupa (takie jak zdjęcia RTG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny) bardzo często nie wykazują żadnych nieprawidłowości, mimo że pacjent skarży się na ból. Wynikać to może z pozycji chorego w trakcie badania – jeśli pacjent leży nieruchomo, kręgosłup może wyglądać prawidłowo i nie dawać objawów bólowych, jednak pojawiają się one zaraz po tym, jak pacjent zacznie się ruszać.

Inną przyczyną niewykrycia żadnych deformacji (mimo skarg pacjenta na ból) może być promieniowanie bólu do pleców z innych narządów. Pacjent nie jest w stanie sam rozpoznać, że ból pochodzi np. z narządów rodnych, i lekarzowi przekazuje informację, że boli go odcinek krzyżowy kręgosłupa.

Metoda McKenziego polega na diagnozowaniu objawów w trakcie ruchu. Terapeuta wprawia w ruch każdy odcinek kręgosłupa, a pacjent jest wtedy w stanie zaobserwować, z jakiego miejsca dokładnie pochodzi jego ból.

Podział zaburzeń kręgosłupa



McKenzie wyróżnił trzy grupy najczęstszych zaburzeń w układzie kostnym, uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów:

zespół posturalny – odnosi się on do postawy ciała, czyli tkanek i stawów, które nie uległy uszkodzeniu, ale są nadwyrężone, np. nieprawidłowa pozycja siedząca w trakcie pracy przy komputerze;

– odnosi się on do postawy ciała, czyli tkanek i stawów, które nie uległy uszkodzeniu, ale są nadwyrężone, np. nieprawidłowa pozycja siedząca w trakcie pracy przy komputerze; zespół dysfunkcyjny – obejmuje przeciążenia w obrębie tkanek i stawów uszkodzonych, np. poprzez zrosty, przykurcze;

– obejmuje przeciążenia w obrębie tkanek i stawów uszkodzonych, np. poprzez zrosty, przykurcze; zespół strukturalny – obejmuje zmiany w obrębie kręgu. To głównie na tym zespole skupia się metoda McKezniego, wychodząc z przekonania, że najwięcej problemów z kręgosłupem spowodowane jest przemieszeniem się dysku – metoda ta opracowuje ruchy mające na celu wprowadzić dysk na jego miejsce w zależności od lokalizacji tego uszkodzenia.

Jakie leczenie stosuje się w przypadku wypadnięcia dysku?



Terapeuta po diagnozie, wiedząc w którym dokładnie miejscu nastąpiło wysunięcie się dysku, proponuje pacjentowi ruch lub zestaw ruchów, które mają za zadanie wprowadzić tkanki na ich miejsce.

Pacjent wykonuje ćwiczenie sam lub z pomocą terapeuty. Dzięki tej metodzie bardzo często ból ustępuje natychmiast.

Terapeuta dokładnie wie, jaki mechanizm spowodował przesunięcie się dysku. Informuje chorego o ruchach, które mogą nasilać bolesne objawy, oraz przedstawia ruchy zastępcze, które mają pozwolić pacjentowi wykonywać wszystkie czynności dnia codziennego bez narażania się na dalsze problemy z kręgosłupem.

Jak metoda może pomóc w przypadku ograniczonej sprawności kręgosłupa?



Wiele osób skarży się na nawracające bóle pleców, które nie są spowodowane żadnym urazem mechanicznym.

Najczęściej wynikają one ze złej postawy i siedzącego trybu życia, kiedy to osłabieniu i utracie elastyczności ulega cały kręgosłup i podtrzymujące go mięśnie.

W takim przypadku należy nastawić się na długotrwałą pracę nad przywróceniem prawidłowej postawy oraz wzmocnieniem mięśni za pomocą ćwiczeń zaleconych przez terapeutę.

Dlaczego metoda McKenziego zasługuje na uwagę?



Zdecydowanie szybciej możemy umówić się na wizytę z terapeutą metody McKenziego niż z lekarzem, który zaleci nam badania (np. tomografię).

Należy również zwrócić uwagę na podejście kładące nacisk na eliminację przyczyny dolegliwości, a nie tylko skutków. McKenzie zauważył, że lekarze niemalże wszystkim pacjentom przepisują leki przeciwbólowe i przeciwzapalne bez względu na przyczynę dolegliwości, podczas gdy logicznym wydaje się, że leki te sprawdzają się w przypadku stanów zapalnych, ale nie jeśli dojdzie do urazu mechanicznego. Kiedy trakcie wykonywania jakiegoś ruchu poczujemy silny, ostry ból, to najpewniej doszło właśnie do urazu mechanicznego, z którego może rozwinąć się w przyszłości stan zapalny, jednak bardzo łatwo może zniwelować ten uraz, stosując ruch antagonistyczny do tego, który spowodował kontuzję.

Należy jednak pamiętać, by traktować metodę McKenziego – jak każdą terapię alternatywną – jako dodatek do leczenia konwencjonalnego (a nie jego zastępstwo) i by konsultować jego stosowanie z lekarzem prowadzącym.

