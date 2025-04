Reklama

Ostatnio w internecie jak grzyby po deszczu powstają artykuły dotyczące wpływu miedzianych naczyń na ludzkie zdrowie – jedni piszą, że używanie takich garnków wspomaga układ trawienny, inni zaś, że szkodzą i są trujące. Kto w tym sporze ma rację? Postanowiliśmy zapytać o to lekarza!

Po co nam miedź?



Miedź w ludzkim organizmie występuje jako pierwiastek śladowy, ale mimo to wpływa na wiele ważnych procesów, m.in.: bierze udział w metabolizmie tkanki nerwowej, jest potrzebna do budowy tkanki kostnej i łącznej, wchodzi w skład enzymów, które są związane z przekazywaniem tlenu do tkanek, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie insuliny, a także wpływa na utrzymanie prawidłowego koloru skóry i włosów.

Miedź jest niezbędnym pierwiastkiem w życiu człowieka. Uczestniczy ona w szeregu bardzo ważnych dla zdrowia i życia organizmu procesów. W tym między innymi syntezie hemoglobiny, transporcie tlenu. Zwiększa również odporność przed wolnymi rodnikami, które przyczyniać się mogą do rozwoju nowotworu. Miedź ma również istotny wpływ na funkcjonowanie neuroprzekaźników w mózgu. Jej rola w organizmie człowieka jest więc nieoceniona – mówi dr n. med. Marzena Gajewska – specjalista internista i alergolog z Centrum Medycznego ENEL-MED.

Miedź jest nam potrzeba w rozsądnych ilościach, gdyż zarówno jej nadmiar, jak i niedobór są dla nas szkodliwe.

Niedobór miedzi może prowadzić do:

niedokrwistości,

odbarwienia skóry i włosów,

zmniejszonej koncentracji,

powstawania obrzęków,

w najgorszym przypadku nawet do uszkodzenia serca i tętnic.

Jego nadmiar zaś – a zdarza się bardzo rzadko – może powodować:

zniszczenie flory bakteryjnej jelit,

ból brzucha,

anemię,

nudności,

wymioty,

bóle mięśniowe.

Powszechnie mówi się o tym, że wystarczającym źródłem miedzi jest odpowiednie pożywienie, takie jak wątróbka, orzechy, ostrygi, nasiona strączkowe, warzywa liściaste czy pełnoziarniste produkty zbożowe. Jeśli zdrowo się odżywiamy, nie ma potrzeby dodatkowego suplementowania tego pierwiastka. Czy więc picie wody z miedzianych garnków, do czego zachęca wiele osób, to dobry pomysł?

Czy warto używać w kuchni miedzianych garnków?



W internecie powstała dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami miedzianych naczyń. Rację mają ci, którzy piszą, że nie są one konieczne do tego, by dostarczać organizmowi miedź, z drugiej jednak strony, nie są szkodliwe.

Miedziane garnki to bowiem obecnie dość droga inwestycja, okazuje się jednak, że takie naczynia dobrze wpływają na nasze zdrowie: przede wszystkim możemy je wykorzystywać do filtrowania wody.

Jak? To bardzo proste: wystarczy zostawić w takim naczyniu wodę na minimum 4 godziny. Jony miedzi w tym czasie usuną z niej wszelkie grzyby, pleśnie i bakterie, a poza tym przenikną do wody.

Picie wody z miedzianych naczyń poprawia działanie układu trawiennego, serca i skóry, pomaga chudnąć, zapobiega stanom zapalnym i anemii oraz reguluje pracę tarczycy.

Nie ma badań, które wskazywałyby na to, że stosowanie naczyń z miedzi może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Wskazuje się raczej między innymi na bakteriobójcze właściwości tego pierwiastka. Miedź może spełniać rolę podobną do filtra: wystarczy odstawić naczynie z wodą na kilka godzin, by była ona czysta i gotowa do spożycia. Ewentualne wydzielane jony miedzi są od razu usuwane z organizmu, więc nie mogą w żaden sposób mu zaszkodzić. Warto zauważyć, że w niektórych szpitalach również stosuje się wyroby z miedzi z uwagi na ich właściwości antyseptyczne. Niestety naczynia z miedzi są bardzo drogie, więc posiadanie ich jest w tej chwili luksusem i nie są one dostępne dla szerszego grona odbiorców – powiedziała nam dr n. med. Marzena Gajewska – specjalista internista i alergolog z Centrum Medycznego ENEL-MED.

Wnioski? Miedziane garnki na pewno nam nie zaszkodzą. Nie mogą zastąpić zdrowej diety, bogatej chociażby w zawierające ten pierwiastek nasiona strączkowe, pełnoziarniste produkty zbożowe czy orzechy, jednak świetnie pomogą nam dodatkowo dbać o zdrowie. Warunek jest jeden: garnki muszą być faktycznie miedziane – zwróćmy uwagę na to, że wielu producentów dodaje ten pierwiastek tylko na zewnętrznej powłoce naczyń dla ozdoby.

Naczynia miedziane Bangalore

Naczynia miedziane wykonane ręcznie z certyfikowanego metalu oferuje marka Bangalore. Butelki, kubki czy dzbanki zawierają aż 99,9% miedzi i tworzone są bez użycia szkodliwej rtęci. Dzięki wyjątkowym właściwościom miedzi, naczynia Bangalore idealnie nadają się do codziennego użytku, wspomagając zdrowie cennymi składnikami. Na stronie sklepu znajdziemy wybór estetycznych i wygodnych naczyń, które świetnie sprawdzą się w naszej codzienne rutynie lub będą idealnym prezentem dla kogoś bliskiego. Oferta sklepu poszerzyła się również ostatnio o akcesoria dla zwierząt. Stylowe miski dla psa czy kota to piękne dopełnienie wnętrza i gwarancja zdrowia naszego pupila.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: bangalore.pl

Materiał powstał z udziałem marki Bangalore.

