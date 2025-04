Mięta dobra na wszystko

Mięta jest jedną z najstarszych roślin leczniczych świata. Znana była w medycynie chińskiej, używana do balsamowania zwłok w Egipcie, wspomniana w mitologii greckiej i w Nowym Testamencie.

W zamierzchłych czasach uważano, że pobudza mózg do myślenia i dlatego uczniowie rzymskich filozofów uwieńczyli nią skronie. Hipokrates, Paracelsus i Avicenna doceniali ją jako lek na pryszcze, ropnie, bóle głowy, mdłości i wymioty, a także stosowali przy żółtaczce.

U nas w średniowieczu najczęściej używano mięty kędzierzawej i nawodnej. Radzono miejsca po ukąszeniach szerszeni i pszczół smarować sokiem mięty lub przykładać na nie roztarte jej liście. Uważano też, iż mleko z parzonym liściem mięty pokarm u matek karmiących wstrzymuje. Świeże liście przykładano na czoło przy bólu głowy, a na stany ropne przyrządzano specjalne plastry z mąki kartoflanej z suszoną miętą albo jej sokiem.

Mięta ma działanie uspokajające, przeciwskurczowe, przeciwwymiotne, dezynfekujące, przeciwbólowe, pobudzające wydzielanie soków trawiennych, bakteriobójcze i przeciwpasożytnicze. Napar mięty w warunkach domowych ma wielostronne zastosowanie, głównie przy dolegliwościach żołądkowych, także przy nerwobólach, bólach stawów i mięśni. Napar przygotowuje się z łyżki mięty na szklankę wrzątku i pije się po 1/2 szklanki 2-4 razy dziennie. W tych samych schorzeniach można stosować krople miętowe, po 15 kropli w wodzie lub na cukrze.

Zewnętrznie mięty używa się w nieżycie gardła i jamy ustnej do płukania, w formie inhalacji z olejku przy nieżytach nosa, a w postaci kompresów przy migrenie.

Świeże i suszone liście mięty mogą stanowić przyprawę do sałat, ryb, farszów mięsnych. Świeże posiekane liście dodaje się do twarogu i pierogów, a także do deserów i napojów. Liście wrzucone do mleka zapobiegają jego warzeniu się.

Przepisy

Kanapka z miętą i arcydzięglem

Składniki:

Pełna garść świeżych, młodych liści arcydzięgla,

taka sama garść mięty,

1-2 łyżki stołowe majonezu,

2-4 kromki chleba żytniego (proporcje dla dwóch osób).

Zemleć liście w maszynce do mięsa lub posiekać bardzo drobno, wymieszać. Chleb zarumienić, następnie dwie kromki posmarować majonezem. Posmarować z wierzchu grubą warstwą ziół. Przykryć drugą grzanką lub pozostawić odkryte. Podawać pokrojony na ćwiartki.

Kandyzowane liście mięty

Świeżo zebrane, zdrowe i czyste liście mięty moczyć w rozbitym białku, posypać z obu stron cukrem pudrem i suszyć w letnim piekarniku ułożone na pergaminie. Wysuszone przechowuje się w szczelnie zamkniętych naczyniach.



