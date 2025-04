Z prozdrowotnych właściwości mięty pieprzowej znane są od wieków. Powstała prawdopodobnie w Anglii z połączenia mięty nadwodnej i mięty zielonej i od tamtej pory chętnie i często wykorzystywana jest jako sprzymierzeniec w walce ze zdrowotnymi dolegliwościami. Sprawdź, jak i ty możesz wykorzystać dla zdrowia właściwości mięty pieprzowej!

Na co pomaga mięta pieprzowa?

W ziołolecznictwie wykorzystuje się liście mięty oraz wytwarzany z niej olejek miętowy. Zawarte w nich składniki mają właściwości przeciwbakteryjne, mają też korzystnie wpływ na pracę układu pokarmowego:

pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i żółci,

wspierają pracę jelit,

wspierają walkę z problemami gastrycznymi (np. gazami).

Olejek z mięty pieprzowej jako składnik preparatów stosuje się w walce z dolegliwościami ze strony wątroby i dróg żółciowych.

Olejek miętowy może być również pomocny przy infekcjach górnych dróg oddechowych, np. podczas inhalacji lub w preparatach.

Zawarty w mięcie pieprzowej mentol ma szerokie zastosowanie w produktach do higieny jamy ustnej, np. pastach do zębów, płynów do płukania ust oraz relaksujących solach do kąpieli czy gumach do żucia.

Wszechstronność mięty idzie w parze z niemal całkowitym brakiem ograniczeń w jej stosowaniu. Pamiętaj jednak, by jak zawsze zachować umiar i zdrowy rozsądek. Jeśli bierzesz inne leki, jesteś w ciąży lub cierpisz na jakiekolwiek dolegliwości, przyjmowanie wszystkich preparatów, również z tych z miętą oraz planowane naturalne terapie warto skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

