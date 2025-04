Mięta pieprzowa - właściwości i zastosowanie

Mięta pieprzowa to jedno z najpopularniejszych ziół w medycynie naturalnej. Dobrą sławę zawdzięcza głównie swojemu wszechstronnemu zastosowaniu. Równie dobrze sprawdzi się w roli przyprawy w kuchni, jak i lekarstwa na różne dolegliwości.



Mięta pieprzowa to jedno z najbardziej znanych ziół w naszej szerokości geograficznej. Jest szeroko wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym (np. jako dodatek do past do zębów czy płynów do płukania ust) oraz w kulinariach. Większość z nas wielokrotnie słyszało również o jej dobroczynnym, leczniczym działaniu. Komu z nas nie polecano na złagodzenie dolegliwości związanych z niestrawnością czy bólami brzucha, miętowej herbatki czy miętowej inhalacji, gdy dokuczał nam katar.

Co zawiera mięta pieprzowa?



olejek miętowy;

kwas askorbinowy;

rutyna;

karoten;

witaminy C i A;

żelazo;

wapń;

potas;

magnez.

Na jakie dolegliwości zaleca się stosowanie mięty pieprzowej?

problemy z trawieniem;

choroba wrzodowa;

nudności;

wzdęcia;

zapalenie jelit i zespół jelita drażliwego;

bóle głowy, migreny;

nieświeży zapach z ust;

bóle menstruacyjne;

przeziębienie oraz infekcje górnych dróg oddechowych;

stany zapalne jamy ustnej.

Oczywiście, chcąc wykorzystać dobroczynne właściwości mięty najłatwiej sięgnąć po apteczną herbatkę z mięty pieprzowej, jednak jeśli nie brakuje nam czasu i chęci, możemy samodzielnie przygotować napar o analogicznym działaniu.

Napar z mięty pieprzowej



W celu sporządzenia naparu wystarczy 1 łyżkę suszonych liści mięty zalać około dwoma szklankami wody i parzyć przez około 10 minut pod przykryciem. Tak przygotowany napar należy pić co najmniej dwa razy dziennie przed posiłkami. Kuracja naparem z mięty pieprzowej wspomoże trawienie, leczenie chorób wątroby oraz podziała łagodząco na dolegliwości związane z nerwobólami, migrenami czy bezsennością.

Olejek eteryczny z mięty pieprzowej



Olejek z mięty pieprzowej może być stosowany jako dodatek do kąpieli, wówczas podziała łagodząco i relaksująco na nasz organizm. Polecany jest również wraz np. z olejkiem lawendowym lub eukaliptusowym do inhalacji w przypadku nieżytów górnych dróg oddechowych. Można nim również smarować czoło i skronie, gdy boli nas głowa. Sprawdzi się również do przygotowania tzw. parówki dla cery tłustej i/lub trądzikowej.