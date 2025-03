Zgaga to objaw opisywany jako pieczenie za mostkiem. Może towarzyszyć mu ból, często promieniujący do szyi. To powszechna dolegliwość, która przytrafia się od czasu do czasu każdemu. Szczególnie po obfitym, ciężkostrawnym lub pikantnym posiłku, oraz gdy leżymy po jedzeniu. Powtarzająca się zgaga powinna skłonić do wizyty u lekarza i wykonania badań diagnostycznych (może wskazywać na chorobę refluksową przełyku lub chorobę wrzodową). Jedzenie migdałów to jedna z najpopularniejszych domowych metod na zgagę. Jak stosować migdały, by pomagały oraz jakie są najlepsze?

Jedzenie migdałów łagodzi uczucie zgagi, ponieważ są one pokarmem o odczynie zasadowym, dzięki czemu zobojętniają kwasy żołądkowe. Zgaga jest objawem opisywanym jako pieczenie w przełyku a jej przyczyną jest cofanie się kwaśnego soku żołądkowego. Jedzenie migdałów pomaga zmniejszyć inne objawy refluksu żołądkowo-przełykowego: nudności, ból żołądka, odbijanie i nadkwaśność.

Poza tym migdały zawierają składniki o działaniu przeciwzapalnym, dlatego mogą łagodzić objawy chorób zapalnych układu pokarmowego, które przyczyniają się do występowania pieczenia w przełyku. Migdały są polecane w przypadku nudności i zgagi w ciąży. Warto po nie sięgać, ponieważ są naturalnym i bogatym w składniki odżywcze produktem.

Spożywanie migdałów może też zmniejszać zgagę poprzez korzystny wpływ na trawienie i prace jelit. Według jednego z badań (publikacja w American Journal of Clinical Nutrition) w trakcie trawienia migdałów zwiększa się produkcja krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego znanego jako maślan sodu. Dostarcza on energii komórkom obecnym w wyściółce jelita grubego, dzięki czemu wspomaga zdrowie jelit.

Migdały nie tylko na zgagę

Migdały należą do najcenniejszych orzechów jadalnych. Działają korzystnie na cały układ pokarmowy i mają pozytywny wpływ na zdrowie organizmu. Są bogate w tłuszcze jednonienasycone, błonnik, α-tokoferol, składniki mineralne (np. magnez, potas, wapń). Ich regularne jedzenie zmniejsza cholesterol we krwi, zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym i cukrzycy. Badania dowodzą, że włączenie migdałów do diety redukuje ryzyko rozwoju przewlekłych chorób zwyrodnieniowych.

W celu łagodzenia zgagi i jej zapobiegania sięgaj po dowolne postaci migdałów:

migdały w skórce,

migdały bez skórki,

płatki migdałowe,

zmielone migdały,

masło migdałowe,

mleko migdałowe.

Aby zmniejszyć zgagę, jedz 5-10 migdałów po posiłku lub wtedy, gdy pojawiło się uczucie pieczenia. Dietetycy zalecają, aby nie jeść więcej niż garść migdałów dziennie. Alternatywnie zastosuj mleko migdałowe: wypijaj pół szklanki po posiłkach. Możesz też wypić napój migdałowy przed snem oraz w trakcie występowania objawów.

Wybieraj migdały bez dodatków, bez soli, cukru, miodu i nieprażone - dodatki mogą nasilać problem z żołądkiem. Zbyt duża ilość zjedzonych migdałów również może spowodować odwrotny efekt i zaostrzać zgagę, gdyż zawierają one dużą ilość tłuszczu. Czasami zaleca się zjedzenie kilku migdałów przed posiłkiem, aby zneutralizować soki żołądkowe. Sprawdź sam, kiedy migdały ci pomagają i wybierz metodę odpowiednią dla siebie.

Migdały może jeść niemal każdy. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest jedynie alergia na nie. Uważać powinny osoby ze skłonnością do kamicy nerkowej, ponieważ orzechy te zwierają oksalaty (szczawiany wapnia). Nadmierne spożywanie może prowadzić do formowania się kamieni nerkowych. Niemowlęta do ukończenia pierwszego roku życia również nie powinny jeść migdałów. Po ukończeniu 1. roku życia dzieciom można podać zmielone migdały jako dodatek do jedzenia, a cały orzech dopiero od 3. roku życia. Nie podawaj migdałów dziecku, gdy wcześniej po ich zjedzeniu wystąpiły objawy takie jak wysypka, katar, łzawienie, kichanie, kaszel lub inne objawy uczulenia.

Oprócz jedzenia migdałów istnieją inne skuteczne środki na zgagę, które są polecane również osobom z refluksem. Wybieraj produkty zasadowe. To np.:

woda z sodą oczyszczoną – neutralizuje kwas solny w żołądku i łagodzi wzdęcia, gdyż działa wiatropędnie; skutecznie łagodzeni nadkwasotę i objawy refluksu; pół płaskiej łyżeczki sody rozpuścić w połowie szklanki letniej wody i wypij, gdy pojawiła się zgaga (więcej: soda na zgagę),

– neutralizuje kwas solny w żołądku i łagodzi wzdęcia, gdyż działa wiatropędnie; skutecznie łagodzeni nadkwasotę i objawy refluksu; pół płaskiej łyżeczki sody rozpuścić w połowie szklanki letniej wody i wypij, gdy pojawiła się zgaga (więcej: soda na zgagę), płatki owsiane – obecny w nich błonnik poprawia trawienie i zmniejsza ryzyko cofania się kwaśnej treści do przełyku; płatki owsiane łagodzą również podrażnienia żołądka,

jogurt naturalny – działa korzystnie ze względu na zawartość probiotyków, które wspomagają pracę jelit (najlepiej gdy ma obniżoną zawartość tłuszczu); białko z jogurtu również łagodzi objawy zgagi,

banany – obecny w nich rozpuszczalny błonnik (pektyna) wspomaga trawienie na różne sposoby; poza tym banany są zasadowe i neutralizują kwas żołądkowy,

korzeń lukrecji – zawiera związki, które hamują działanie enzymu biorącego udział w wydzielaniu kwasów żołądkowych,

chudy drób, ryby, tofu – zmniejszają dolegliwość dzięki zawartości białka,

– zmniejszają dolegliwość dzięki zawartości białka, imbir – poprawia trawienie, działa przeciwzapalnie, wbrew pozorom łagodzi uczucie pieczenia w przełyku, ale spożycie zbyt dużej ilości będzie nasilać zgagę,

sok z aloesu – działa łagodząco na układ trawienny oraz zawiera enzymy, które pomagają rozkładać cukry i tłuszcze; spożywanie niewielkich ilości przed posiłkami może zmniejszyć objawy refluksu,

zielone warzywa liściaste (jarmuż, szparagi, szpinak)– wspierają pracę układu pokarmowego dzięki błonnikowi i niskiej zawartości tłuszczu, oraz obniżają kwasowość w żołądku, bo działają zasadowo.

Jakie orzechy na zgagę?

Nie tylko migdały mogą łagodzić zgagę, inne orzechy również sprawdzą się przy tej dolegliwości. Większość z nich ma działanie alkalizujące, mogą poprawiać trawienie i są lekkostrawne. Na objawy refluksu polecane są też:

orzechy laskowe,

orzechy włoskie,

pekan,

nerkowce.

Można je spożywać, lecz w umiarkowanej ilości (maksymalnie garść orzechów dziennie), w przeciwnym razie ze względu na sporą zawartość tłuszczu, będą powodować większy dyskomfort w żołądku, uczucie ciężkości i wzdęcia.

Unikaj:

orzechów w słodzonych posypkach,

solonych orzechów,

orzechów w czekoladzie,

orzechów w karmelu,

smażony i prażonych orzechów.

Taki wybór nie będzie sprzyjał zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Na zgagę najlepiej wybierać surowe orzechy bez żadnych dodatków.

