Ciekawą propozycją wspierania pracy organizmu wydaje się być oczyszczająca mikstura Słoneckiego. Nie jest to lek, ale naturalna mieszanina która pozwala stymulować układ odpornościowy, a przez to zapobiegać chorobom. Jej mechanizm działania polega na uszczelnianiu mikrouszkodzeń w jelitach, przez które do organizmu wnikają toksyny. Jak przyrządzić miksturę Słoneckiego, jakie jest jej działanie i możliwe skutki uboczne? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi.

Mikstura Słoneckiego to rodzaj naturalnego oczyszczającego napoju, który regularnie wypijany ma poprawić kondycję organizmu, zapobiegać chorobom i usprawnić usuwanie toksyn z ciała. Jej skład opracował Józef Słonecki, propagator medycyny naturalnej oraz bioenergoterapeuta.

Józef Słonecki powołuje się nie na niewątpliwy fakt, że warunkiem prawidłowego działania organizmu jest równowaga pomiędzy ilością szkodliwych związków a możliwością ich usunięcia z organizmu. Gdy równowaga ta zostaje zaburzona, stajemy się bardziej podatni na wszystkie choroby. Pojawia się wówczas toksemia, czyli kumulacja szkodliwych substancji w organizmie.

Naszym celem powinno być więc wspieranie naturalnej zdolności organizmu do oczyszczania, co umożliwia regularne wypijanie mikstury oczyszczającej. Chociaż człowiek posiada swoje mechanizmy detoksykacji, w czym biorą udziału różne narządy, w tym wątroba i nerki, to jednak czasami organizm nie radzi sobie z nadmiarem szkodliwych sztucznych związków chemicznych, które nie występują w naturze, a z którymi nieustannie mamy do czynienia.

Józef Słonecki podkreśla jeszcze jeden ważny fakt. Współczesny styl życia bardzo niekorzystnie wpływa na jelita i prowadzi do powstawania ubytków w ciągłości nabłonka jelitowego oraz nadżerek (więcej: nieszczelne jelita) w rezultacie jelita przepuszczają więcej szkodliwych substancji do organizmu. Mechanizm działania mikstury polega na uszczelnianiu mikrouszkodzeń w jelitach, przez które do organizmu wnikają toksyny oraz na oczyszczaniu przewodu pokarmowego z nadmiaru śluzów i złogów resztek pokarmu, by usprawnić tym samym wchłanianie substancji odżywczych, witamin i składników mineralnych.

Miksturę oczyszczającą Słoneckiego tworzą zaledwie trzy składniki. Przez to jest bardzo prosta do samodzielnego wykonania. Wspomniane trzy składniki to olej roślinny, alocit i sok z cytryny. Taka kompozycja składników, wynika z ich pozytywnego działania:

olej – blokuje przedwczesne wchłanianie pozostałych składników mikstury początkowym odcinku przewodu pokarmowego dzięki czemu docierają do jelita grubego – ułatwia też wypróżnianie, gdyż stanowi poślizg dla mas kałowych,

– blokuje przedwczesne wchłanianie pozostałych składników mikstury początkowym odcinku przewodu pokarmowego dzięki czemu docierają do jelita grubego – ułatwia też wypróżnianie, gdyż stanowi poślizg dla mas kałowych, alocit – czyli wodny roztwór soku z aloesu lub pestek grejpfruta, przyspiesza gojenie mikrourazów w jelitach i zapobiega powstawaniu kolejnych,

– czyli wodny roztwór soku z aloesu lub pestek grejpfruta, przyspiesza gojenie mikrourazów w jelitach i zapobiega powstawaniu kolejnych, sok z cytryny – który rozpuszcza nieprawidłowy śluz w jelitach, kamienie kałowe, a także złogi w przewodach trzustkowym i żółciowych.

Oleje do mikstury Słoneckiego

W zależności od etapu kuracji oraz stanu zdrowia polecane są inne oleje do mikstury Słoneckiego:

Olej z oliwek (oliwa) – wskazana jest na początkowym etapie oczyszczania, który trwa trzy miesiące i jest przeznaczona dla osób z chorobami żołądka i pęcherzyka żółciowego, czyli: stany zapalne, wrzody żołądka i dwunastnicy, nadkwaśność i kamica żółciowa. Jeśli nie cierpimy na te dolegliwości, pomijamy etap pierwszy kuracji.

Olej kukurydziany albo olej lniany – jego stosowanie również powinno trwać trzy miesiące, po przebrnięciu przez pierwszy etap kuracji oliwą lub po jego pominięciu. Jest wskazany dla osób z chorobami trzustki i wątroby oraz podwyższonym cholesterolem. Gdy nie zmagamy się z takimi chorobami, pomijamy także i ten etap oczyszczania.

Olej z pestek winogron albo olej lniany – jest olejem dla osób które zakończyły kurację z poprzednimi dwoma olejami lub je pominęły. Warunkiem zastosowania oleju jest brak objawów wskazujących na zaburzenia funkcjonowania górnego odcinka przewodu pokarmowego (jama ustna, gardło, przełyk).

Alocit do mikstury Słoneckiego

Słowo „alocit” pochodzi od połączenia pierwszych części dwóch wyrazów: „aloes” i „citrosept”, czyli ekstrakt z grapefruita. Musimy go wykonać samodzielnie, ponieważ go nie kupimy.

Alocit aloesowy: wymieszać w proporcji 1:1 sok z aloesu z wodą przegotowaną ostudzoną i przelać do butelki z ciemnego szkła. Jeśli mamy butelkę półlitrową, wlewamy ćwierć litra soku i ćwierć litra aloesu.

wymieszać w proporcji 1:1 sok z aloesu z wodą przegotowaną ostudzoną i przelać do butelki z ciemnego szkła. Jeśli mamy butelkę półlitrową, wlewamy ćwierć litra soku i ćwierć litra aloesu. Alocit grapefruitowy: do półlitrowej butelki z ciemnego szkła wlewamy pół lita przestudzonej, przegotowanej wody i dodajemy 35 kropli ekstraktu z grejpfruta (np. citroseptu), który kupujemy wcześniej w sklepie zielarskim, aptece lub w internecie.

Ważne jest, by co 3 miesiące stosowania zmieniać alocit, ponieważ istnieje ryzyko, że nasz organizm przyzwyczai się do podawanego środka. Będzie to skutkowało brakiem działania i oczekiwanej skuteczności. Na początku kuracji zawsze należy stosować alocit z soku z aloesu.

Mieszaninę sporządzamy dzień przed spożyciem, najlepiej wieczorem, by składniki mogły się dokładnie przeniknąć nocą. Do ciemnej szklanki lub kubka z porcelany lub gliny wlewamy po 10 mililitrów oleju, alocitu i soku z cytryny. Cytrynę obieramy ze skórki i zawsze wyciskamy na świeżo. Przykrywamy i odstawiamy całość na noc w temperaturze pokojowej. Razem mamy 30 mililitrów mieszaniny, którą wypijamy następnego dnia rano na czczo – przed śniadaniem. Nie należy jeść ani pić przez co najmniej 30 minut do godziny. Słonecki poleca, by mikstury nie łączyć z innymi zabiegami oczyszczającymi.

Podczas kuracji miksturą Słoneckiego należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

W przypadku stosowania leków, które należy zażywać na czczo, to według autora zażywamy je pół godziny po wypiciu mikstury oczyszczającej . Gdy są to leki na tarczycę, to miksturę należy wypijać wieczorem przed zaśnięciem, a nie rano.

. Gdy są to leki na tarczycę, to miksturę należy wypijać wieczorem przed zaśnięciem, a nie rano. Stosowanie mikstury oczyszczającej należy rozpocząć od ¼ zalecanej dawki , a następnie co 3 tygodnie zwiększać tę ilość do ½, ¾ i w końcu do pełnej zalecanej dawki.

, a następnie co 3 tygodnie zwiększać tę ilość do ½, ¾ i w końcu do pełnej zalecanej dawki. Jeśli w którymś etapie wdrażania mikstury oczyszczającej wystąpią gwałtowne objawy przesilenia chorobowego , to należy przerwać jej stosowanie, zaczekać aż objawy ustąpią całkowicie, po czym ponowić próbę, rozpoczynając od ¼ tej dawki, która wywołała owe objawy.

, to należy przerwać jej stosowanie, zaczekać aż objawy ustąpią całkowicie, po czym ponowić próbę, rozpoczynając od ¼ tej dawki, która wywołała owe objawy. Składników mikstury oczyszczającej nie należy mieszać .

. Osoby, które rozpoczynają dzień od wypicia kawy, powinny odczekać co najmniej pół godziny, zanim wypiją miksturę oczyszczającą.

Miksturę Słoneckiego mogą spożywać także dzieci. Wówczas dawkę przeliczamy na kilogram masy ciała. I tak u dzieci do 20 kg, podaje się ćwierć dawki dorosłego; od 21 do 40 kg – połowę dawki dorosłego, od 41 do 60 kg – ¾ dawki dorosłego.

W opracowywaniu mikstury Słoneckiego jej twórca bazował na własnej wiedzy, doświadczeniach i pozytywnej opinii innych osób. Niestety nie istnieją dowody naukowe, które potwierdzałyby skuteczność przyjmowania mikstury Słoneckiego w zapobieganiu chorobom czy oczyszczaniu organizmu z toksyn.

Nie należy traktować tej kuracji jak cudownego leku, o czym pisze sam Słonecki. Jest ona wsparciem dla układu odpornościowego w walce z dolegliwościami oraz środkiem zapobiegającym rozwojowi potencjalnych chorób.

Założenie jest takie, że miksturę Słoneckiego należy pić regularnie przez całe życie. Przerwanie kuracji ponownie naraża organizm na konsekwencje kontaktu ze zbyt dużą ilością toksyn, które docierają do nas każdego dnia. Według Józefa Słoneckiego jego mikstura powinna być więc spożywana od najmłodszych lat do późnej starości.

Mikstury nie powinny pić kobiety po 6 miesiącu ciąży i w okresie karmienia piersią. Zarówno w przypadku dzieci, jak i kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią, chęć rozpoczęcia kuracji Słoneckiego należy skonsultować z odpowiednim lekarzem: pediatrą, ginekologiem-położnikiem.

W trakcie kuracji należy spodziewać się skutków ubocznych, które paradoksalnie są dobrym sygnałem. Objawy te mogą przypominać grypę lub inną infekcję, pojawiają się niejednokrotnie bóle mięśni, podwyższona temperatura, kaszel czy katar. Józef Słonecki nazywa je przesileniem chorobowym. O swojej miksturze sam pisze tak:

Nie jest ona lekiem, ponieważ jej zadaniem nie jest leczenie, czyli usuwanie objawów chorobowych, lecz – wprost przeciwnie – nasilenie, a nierzadko także sprowokowanie mających charakter prozdrowotny objawów chorobowych.

Autor tłumaczy to następująco: na początku stosowania mikstury dochodzi do oczyszczenia przewodu pokarmowego z nadżerek szkodliwego śluzu, złogów pokarmowych, w rezultacie poprawia się wchłanianie witamin i składników mineralnych pochodzących z pożywienia. Tak oczyszczony z nadmiaru toksyn organizm, dodatkowo naładowany wystarczającą ilością substancji odżywczych, zaczyna chorować.

Nie trzeba się tymi skutkami ubocznymi zrażać. Te „objawy oczyszczania” pojawiają się na początku stosowania mikstury. Kurację trzeba wówczas przerwać do czasu ustąpienia wszystkich symptomów, a następnie wznowić zabieg, rozpoczynając od ¼ tej dawki, która wywołała objawy.

Źródła:

J. Słonecki, Zdrowie na własne życzenie, Biosłone, Warszawa 2017.

