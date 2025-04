Jest to prastare drzewo pochodzące z Chin, a nie jakby nazwa wskazywała z Japonii. W Chinach rośnie naturalnie i tam też odkryto jego ogromną moc i zastosowano z powodzeniem w medycynie niekonwencjonalnej. Miłorząb japoński (dwuklapkowy), znany też jako Ginkgo biloba ma właściwości prozdrowotne. Poprawia naszą pamięć i procesy myślowe…



Reklama

Fot. Depositphotos



Miłorząb to niezbyt wysokie drzewo o rozłożystej koronie. Charakterystyczne są jego liście przypominające kształtem „skrzydła ćmy” lub „złączone piętami płetwy”. Są one przedzielone na dwie części i przymocowane do gałęzi długopędami. Owoce drzewa są podobne do małych śliwek i mają nieprzyjemny zapach zjełczałego masła.

W krajach azjatyckich, Gingko biloba jest uznawane za święte drzewo i otacza się je kultem. Bowiem według podań chińskiej religii, w liściach miłorzębu znajduje się sok dający nieśmiertelność. Prawdopodobnie wynika to również z faktu, że miłorząb jest bardzo odpornym drzewem na zmieniające się warunki otoczenia. Przykładowo może utrudnić rozprzestrzenianie się ognia poprzez uwolnienie określonych związków chemicznych. Ponadto wykazuje działanie grzybobójcze i bakteriobójcze. Dlaczego tak bardzo jeszcze doceniono to drzewo?

Miłorząb japoński został już dokładnie przebadany. Odkryto w nim cenne substancje zdrowotne, jak flawonoidy glikozydowe, terpeny i kwasy organiczne. Dzięki ich zawartości już wiemy, że Gingko biloba:

• to naturalny środek przeciwstarzeniowy, wzmacniający przede wszystkim

naczynia krwionośne i poprawiający krążenie – zwłaszcza w mózgu,

• wspomaga profilaktykę otępień, czyli demencji, chorobie Alzheimera

• bywa przydatny w leczeniu szumów usznych,

• może zapobiegać nowotworom, ponieważ zawiera antyoksydanty,

rozprawiające się z wolnymi rodnikami tlenowymi,

• obniża poziom złego cholesterolu,

• usprawnia krążenie w kończynach – zwłaszcza gdy są one ciągle zimne,

obrzęknięte,

• może być pomocny w leczeniu zaburzeń nastroju z towarzyszącym im lękiem.

Co za dużo to nie zdrowo!



Ze stosowaniem preparatów z miłorzębem jednak trzeba uważać. Nieumiejętne przyjmowanie może być przyczyną krwotoków wewnątrzczaszkowych i udarów krwotocznych, ponieważ Gingko zmniejsza lepkość krwi i rozszerza naczynia krwionośne. Ponadto mogą się pojawić bóle i zawroty głowy oraz dolegliwości pokarmowe i reakcje alergiczne np. pokrzywka na skórze, świąd. Dlatego wiec, przyjmowanie leków z Gingko biloba trzeba skonsultować ze swoim

lekarzem. Substancje z miłorzębu wchodzą w interakcje z innymi przyjmowanymi lekami, co może być bardzo groźne dla człowieka, zwłaszcza gdy przyjmujemy jednocześnie leki rozrzedzające krew np. aspiryna i warfaryna.

Miłorząb zamknięty w tabletkę



Na naszym rynku dostępne jest całe mnóstwo preparatów zawierających wyciąg z liści miłorzębu. Są one szeroko rozpowszechnione skuteczną reklamą, promowane jako panaceum na zapominanie. Chyba większość z nas kojarzy takie preparaty jak:

Bilobil, Ginkofar i Tanakan. Za opakowanie zawierające 90 kapsułek z wyciągiem z

liści miłorzębu trzeba zapłacić około 60-90zł. Zatem nie jest to tani interes…

Warto na zakończenie wspomnieć, że preparaty z Gingko biloba są wykorzystywane również w kosmetyce do produkcji żeli, kremów i balsamów dla zmęczonej skóry, obrzękłych nóg, z uczuciem ich ciężkości, kurczami łydek. Stymulując krążenie w skórze, są też pomocne w walce z cellulitem. Kremy z miłorzębem są polecane osobom z cerą naczyniową i skłonnością do pajączków.

Powoli wkraczają na rynek także szampony i odżywki do włosów zawierające wyciąg z miłorzębu. Te są zaś polecane w przypadku wypadania włosów, gdyż pobudzają mikrokrążenie w skórze głowy co wpływa na dobre „odżywienie” cebulek włosowych.

Przykładowe kosmetyki z miłorzębem:



Mincer AA, krem z miłorzębem japońskim i z prowitaminą B5, półtłusty, 50 ml za około 20-25zł

ATW, Ujędrniający żel do mycia ciała z miłorzębem, 250ml za około 15-20zł

Erboristica Natura - THALASSOTERAPIA morskie kryształy 500g za 60-70zł

Reklama

Farmona, Szampon 'Miłorząb japoński' 300ml za 7-9zł