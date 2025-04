Zalety miodu

Miód jest łatwo przyswajalny przez organizm, a enzymy w nim zawarte nadają mu cechy leku. Zawarte w nim inhibina i rutyna sprawiają, że wykazuje on działanie bakteriobójcze. Wspomaga on również naszą odporność, a każdy jego rodzaj wywiera szczególne działanie na nasze zdrowie.

Poznaj rodzaje miodu i ich zastosowania!

Miód akacjowy

Zalecany diabetykom, przy przeziębieniach i trudnościach trawiennych oraz schorzeniach nerek i przewodu moczowego.

Miód lipowy

Wykazuje działanie antyseptyczne i uspokajające. Stosowany jest w chorobach przechodzących z gorączką, w kaszlu i zapaleniu oskrzeli. Jest skuteczny w leczeniu przeziębień, w stanach niepokoju i bezsenności. Jego działanie wzmocnimy poprzez dodanie go do naparu z kwiatu lipy.

Miód gryczany

Stosowany jest w leczeniu nieżytów górnych dróg oddechowych, w stanach wyczerpania nerwowego, miażdżycy, nadciśnieniu, zapaleniu nerek oraz grypie. Sprzyja tworzeniu się kostniny po złamaniach.

Miód spadziowy

Jest to miód zawierający więcej składników odżywczych niż miody nektarowe. Może być stosowany w leczeniu anemii i zaburzeń przemiany materii. Miód wytworzony ze spadzi iglastej jest skuteczny w nieżycie górnych dróg oddechowych.

Miód rzepakowy

Polecany jest przede wszystkim w schorzeniach płuc i serca, a także wątroby, nerek i przewodu moczowego. Skutecznie niweluje zaparcia.

Miód wrzosowy

Znajduje zastosowanie w leczeniu prostaty.

Miód wielokwiatowy

Stosowany jest w różnego rodzaju alergiach i katarze siennym. Jest również pomocny w przeziębieniach.

Zalecane dawki miodu:

- niemowlęta - 7 g dziennie w dwóch dawkach,

- dzieci od 14 do 16 lat - 10-14 g w dwóch dawkach,

- dorośli - 40-60 g dziennie w dwóch dawkach.

