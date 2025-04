W medycynie naturalnej miody z różnych gatunków roślin uznawane są za panaceum na wiele dolegliwości, wykorzystywane bywają także profilaktycznie. Osoby ceniące naturalne kuracje kupują często wybrane gatunki miodu w zaprzyjaźnionych pasiekach, czasem same robią też domowe preparaty o podobnych właściwościach, stosowane później w leczeniu całej rodziny (jak na przykład miód z kwiatów mniszka lekarskiego). Jednak szczególną karierę zrobił w ostatnich latach produkt pochodzący aż z Nowej Zelandii - miód z pyłków kwiatów krzewów manuka (rosną one tylko w tym kraju). Okazało się, że wyjątkowo skutecznie zwalcza on bakterie, ponoć nawet niemal tak dobrze jak antybiotyki. Działa też przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. I jest skutecznym probiotykiem.

Tajemnicze MGO

Miód manuka ma bowiem dużo substancji aktywnych o działaniu zdrowotnym: enzymów, polifenoli i metyloglioksalu (MGO). Swe unikalne właściwości zawdzięcza przede wszystkim temu ostatniemu składnikowi – hamuje on rozwój różnych mikrobów: gronkowców, paciorkowców, a nawet odpowiedzialnej za wrzody żołądka bakterii Helicobacter pylori. Pomaga również w leczeniu anginy i innych infekcji układu oddechowego. Wprawdzie metyloglioksal występuje także w naszych polskich miodach np. w gryczanym czy lipowym, ale w manuce jest go znacznie więcej: od 100 do 1000 mg na kg.

Miód na pomoc

Kupując miód manuka wybieraj produkt najlepiej odpowiadający twoim potrzebom. Na rynku dostępne są różne stężenia MGO, od 30 do 550 mg/kg miodu. Te najbardziej rozcieńczone, czyli 30 mg/kg, to w zasadzie wyłącznie w połowie miód manuka (drugą część stanowią różne miody wielokwiatowe). Zatem raczej warto wybierać te droższe, o lepszej skuteczności.

Leczniczą zawartość substancji czynnej ma miód MGO 100+, co oznacza, że w kilogramie znajduje się 100 mg metyloglioksalu. Taka jego ilość poprawia odporność.

Miód MGO 250+ zalecany jest przy refluksie i zgadze.

Miód MGO 400+ łagodzi wrzody żołądka i zespół jelita drażliwego.

MGO 550+ poleca się między innymi przy egzemie.

Co ciekawe, miód manuka wykorzystuje się go też jako składnik past do zębów o działaniu bakteriobójczym i przeciwzapalnym oraz kosmetyków (kremy, maseczki) oczyszczających, kojących i wygładzających.

Jak stosować miód manuka?

Zwykle zalecane jest jedzenie jednej łyżeczki tego miodu 2-3 razy dziennie. Najlepiej jeść go na czczo lub co najmniej godzinę przed posiłkiem. Nie należy rozcieńczać go w wodzie ani herbacie. Chodzi o to, by zachować jak jak najwyższe stężenie substancji aktywnych. Taką kurację można prowadzić profilaktycznie np. w sezonie jesienno-zimowym lub leczniczo – gdy pojawią się objawy choroby.

Jak miód manuka wpływa na układ pokarmowy?

