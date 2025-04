Miód manuka - najlepsze naturalne lekarstwo

Od niedawna miód manuka cieszy się na świecie dużą popularnością. Miód produkują pszczoły z kwiatów krzewu herbacianego manuka, rosnącego w Nowej Zelandii.

W związku z ogólnoświatowym zapotrzebowaniem na produkty na bazie miodu z kwiatów manuka, wielu pszczelarzy coraz chętniej zajmuje się uprawą tego krzewu. Aktywny składnik miodu (methylglyoxal) odkrył prof.Thomas Henle z zespołem naukowców z politechniki w Dreźnie. Substancja ta odpowiada za procesy antybakteryjne. W porównaniu z innymi miodami, które zawierają 10 mg/kg tego składnika, w miodach manuka jest go od 100 mg/kg do 1000mg/kg.

Miód manuka wykazuje wiele leczniczych właściwości. Poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, pomaga na dolegliwości żołądka i jelit. Jest zalecany przy infekcjach gardła i w zapaleniu dziąseł, łagodzi zakażenia bakteryjne. Ponadto używany jest jako środek antybakteryjny do smarowania na rany i poparzenia. Stosuje się go również w walce z gronkowcem złocistym i nowotworami. W znaczący sposób pomaga też leczyć takie schorzenia skóry jak: łuszczyca, egzema, trądzik, atopowe zapalenie skóry, czyraki. Miód manuka wykorzystuje się często w produkcji kosmetyków do pielęgnacji skóry problematycznej. Kosmetyki bazujące na manuce wspaniale odżywiają, nawilżają i leczą skórę. Antyoksydanty zawarte w miodzie zapobiegają powstawaniu wolnych rodników, które przyczyniają się do starzenia się organizmu.

Miód wyraźnie wzmacnia ogólny stan zdrowia i samopoczucia człowieka.

Ten naturalny produkt zdrowej żywności jest wskazany dla osób chcących podnieść swoją odporność.

Agata Dudkiewicz