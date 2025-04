Spis treści:

Miód do tradycyjny, tani, łatwo dostępny leczniczy środek na wiele dolegliwości. Ma szeroki zakres właściwości. Jeśli chodzi o leczenie infekcji, to miód działa:

W naukowym czasopiśmie BMJ Evidence Based Medicine ukazała się synteza badań dotyczących zastosowania miodu w łagodzeniu objawów infekcji górnych dróg oddechowych, głównie kaszlu. Okazało się, że miód jest skutecznym środkiem na kaszel i przeziębienie. Co ważne, nie powoduje skutków ubocznych, w przeciwieństwie do wielu leków.

Według autorów badania w niektórych sytuacjach jest lepszym wyborem niż antybiotyki, placebo, leki wykrztuśne, przeciwkaszlowe oraz przeciwhistaminowe. Miód był pomocny w zmniejszaniu liczby ataków kaszlu oraz jego nasilenia. Dwa badania, które znalazły się w analizie, wskazały, że stosowanie miodu skracało objawy przeziębienia o 1- 2 dni.

Miód może też zwalczać ból gardła – działa bowiem przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, łagodzi więc stan zapalny i podrażnienie śluzówki gardła. Naukowcy zauważają też, że miód jest substancją złożoną i zawiera różne aktywne składniki, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie.

Miód stosuje się z powodzeniem zarówno przy kaszlu mokrym, jak i kaszlu suchym. Rozrzedza on wydzielinę w drogach oddechowych, dzięki czemu ułatwia wykrztuszanie, nawilża również śluzówkę. Miód jest pomocny także przy kaszlu alergicznym. Badanie naukowców z UCLA dowiodło, że przyjmowanie przez dzieci w wieku 1-5 lat 2 łyżeczek miodu przed snem poprawiało nawilżenie dróg oddechowych, łagodziło kaszel i poprawiało sen.

Kaszel to bardzo częsta dziecięca dolegliwość. Gdy infekcje rozwijają się kilka, a nawet kilkanaście razy w roku, rodzice chętnie poszukują naturalnego środka, który pozwoliłby złagodzić napady kaszlu. Miód jest bardzo dobrym wyborem. Ale uwaga: nie może być stosowany u dzieci do ukończenia pierwszego roku życia z uwagi na zagrożenie zatruciem toksyną botulinową. Botulizm dziecięcy to groźna i ciężka choroba, którą wywołuje spożycie toksyny produkowanej przez występującą naturalnie w miodzie bakterię Clostridium botulinum. Starszym dzieciom można bezpiecznie podawać 1 łyżeczkę miodu 3 razy dziennie. Zwłaszcza warto zastosować go na noc, aby poprawić sen i złagodzić ataki kaszlu.

Nic prostszego. Aby złagodzić ból gardła i kaszel, wystarczy kilka razy dziennie zjeść 1-2 łyżeczki miodu 30-60 minut przed posiłkiem. Można również wcześniej wymieszać miód z niewielką ilością letniej wody. Inną opcją jest przygotowanie syropu z cebuli i czosnku z miodem. Taka mikstura będzie miała jeszcze silniejsze działanie w leczeniu przeziębienia.

Najlepiej wybierać lokalne miody gryczane, lipowe, wielokwiatowe, nawłociowe, wrzosowe czy akacjowe, zaś unikać tych będących mieszanką miodów spoza UE. Zdecydowanie też nie należy sięgać po miody sztuczne, ponieważ nie mają one żadnych cennych składników, które wyróżniają miody prawdziwe.

Jak już zostało wspomniane, miodu nie powinny jeść dzieci w pierwszym roku życia. Starsze niemowlęta i dzieci mogą bezpiecznie go spożywać. Z miodem nie powinny przesadzać osoby chore na cukrzycę oraz z insulinoopornością (więcej: czy cukrzycy mogą jeść miód?), a także uczulone na jego składniki.

Wszystko wskazuje na to, że miód w walce z kaszlem jest nie tylko skuteczny, ale przede wszystkim nie powoduje skutków ubocznych, które częściej występują przy stosowaniu środków farmakologicznych.