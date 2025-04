Spis treści:

Refluks, inaczej choroba refluksowa przełyku, jest to przewlekła przypadłość polegająca na zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, co wywołuje nieprzyjemne objawy. Typowe symptomy to zgaga (pieczenie, palenie lub ból w nadbrzuszu i przełyku), nudności, uczucie cofania się pokarmu, nasilające się w pozycji leżącej lub po pochyleniu.

Przyczyną refluksu mogą być m.in. nieprawidłowe działanie dolnego zwieracza przełyku, przepuklina rozworu przełykowego, otyłość, ciąża, nadużywanie alkoholu, niektóre leki.

Leczenie refluksu polega na modyfikacji stylu życia (czytaj: dieta na refluks) oraz przyjmowaniu leków hamujących wydzielanie kwasu solnego (inhibitorów pompy protonowej). Nieleczony refluks może prowadzić do powikłań: nadżerek przełyku, wrzodów, zwężenia przełyku, ubytków zębowych. Choroba zwiększa ryzyko rozwoju raka przełyku.

Badanie opublikowane na łamach pisma Indian Journal of Medical Research wskazuje, że miód działa leczniczo w przypadku refluksowego zapalenia przełyku. Posiada właściwości, które mogą przynieść korzyści zdrowotne, łagodzić refluks i zgagę:

Niestety jest niewiele badań potwierdzających skuteczność miodu w łagodzeniu refluksu.

Warto pamiętać również, że miód jest bogaty w kwasy organiczne, witaminy i składniki mineralne. Ma wiele zastosowań leczniczych. Wspomaga gojenie ran, owrzodzeń i oparzeń. Działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, antybakteryjnie i przeciwwirusowo.

Aby zmniejszyć refluks lub zgagę, zjedz łyżeczkę miodu. Taką ilość zastosował jeden z badaczy, który oceniał wpływ miodu na refluks w artykule na łamach pisma BMJ. Miód można też rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody i wypić. Niektórzy polecają wypicie na czczo 30 minut przed posiłkiem wody z 1-2 łyżeczkami miodu. Możesz też pić napój przed każdym posiłkiem.

Na refluks polecany jest szczególnie miód manuka. Jest on pozyskiwany z kwiatów rośliny manuka rosnącej w Australii i Nowej Zelandii. Ten rodzaj miodu wyróżnia się pod kątem właściwości leczniczych. Jest polecany przy wrzodach żołądka, chorobach zapalnych jelit, wzdęciach i zgadze. Jest bogaty w flawonoidy, które działają przeciwzapalnie i chronią układ pokarmowy. Miód ten ma też większą zawartość metyloglioksalu (MGO), substancji o silnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.

Na problemy z układem pokarmowym polecany jest również miód leśny oraz miód akacjowy, które zmniejszają poziom kwasu żołądkowego oraz działają przeciwwrzodowo.

Oprócz miodu w łagodzeniu objawów refluksu żołądkowego pomocne mogą być:

W leczeniu choroby refluksowej konieczne jest również unikanie przejadania się, jedzenia potraw smażonych, tłustych, redukcja masy ciała w przypadku nadwagi, ograniczenie alkoholu i papierosów. Przeczytaj też: Domowe sposoby na zgagę