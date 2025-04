Miód nawłociowy jest mało znany w Polsce, lecz od wieków na swoje miejsce w medycynie naturalnej. Dawniej nazywano go nektarem życia. Obecnie ceni się go za jego korzystny wpływ na zdrowie. Jest wyjątkowo odżywczy, zdrowy i ma właściwości lecznicze. Można go stosować na wiele powszechnych dolegliwości.

Nawłoć, pospolita roślina, nazywana także mimozą, zakwita bowiem dopiero pod koniec sierpnia. I pięknie, słodko pachnie. Choć w ogrodach jest uznawana za chwast (i to bardzo inwazyjny), niezwykle cenią ją zielarze i... pszczelarze. To nieoceniona roślina miododajna i źródło pożywienia dla pszczół w okresie, gdy już coraz mniej roślin może posłużyć im za źródło kwiatowego pyłku. Kwitnie na przełomie sierpnia i września, aż do późnej jesieni.

Pszczoły produkują z nawłoci miód, który pozwala im przetrwać zimę. Ponieważ okres kwitnienia rośliny jest stosunkowo krótki, to miodu powstaje niewiele i jest on wyjątkowo cenny. Ze względu na to, że jest go niewiele, to bywa trudno dostępny oraz drogi.

Miód nawłociowy ma słodki smak, lecz z wyczuwalną goryczką. Ma barwę od jasnożółtej do jasnobursztynowej i bardzo przyjemny, delikatnie cytrynowy zapach. Szybko ulega krystalizacji, towrząc kremową konsystencję.

Kwiat nawłoci ma silne działanie moczopędne, odkażające i rozkurczowe. Napar z tej rośliny stosuje się w infekcjach nerek i pęcherza oraz kamicy moczowej, ale znakomicie sprawdza się też w reumatyzmie, astmie i, dzięki działaniu napotnemu, przy przeziębieniach.

A miód nawłociowy to prawdziwa skarbnica dobroczynnych składników (podobne właściwości ma także miód z kwiatów mniszka lekarskiego). Zwiera wiele cennych dla zdrowia substancji, m.in.:

falwonoidy,

antocyjany

garbniki,

witaminy.

Miód z nawłoci jeszcze szczególnie ceniony jako jeden z najlepszych domowych sposobów na zapalenie pęcherza.

Miód nawłociowy jest naturalnym remedium na wiele powszechnych właściwości, które są cenione przez zielarzy i innych specjalistów od medycyny naturalnej. Jego bogaty skład może wspomagać organizm ludzki w walce z wieloma dolegliwościami. Wśród nich są:

Choroby układu moczowego (zapalenie pęcherza, kamica nerkowa, choroby prostaty). Ma działanie moczopędne i antyseptyczne. Dlatego świetnie się sprawdza w przypadku infekcji układu moczowego, dzięki temu, że wpływa na zwiększenie filtracji w kłębuszkach nerkowych. Napar z kwiatów nawłoci ma też mnóstwo antocyjanów i flawonoidów, dzięki czemu zyskuje właściwości przeciwzapalne – odkaża układ moczowy i zapobiega powstawaniu kamicy moczowej. W kuracji warto zatem połączyć obydwa składniki.

(a także infekcje górnych dróg oddechowych). To jeden z lepszych domowych sposób na przeziębienie. Spadek odporności .

. Wysokie ciśnienie krwi , a także ogólna poprawa krążenie i wzmocnienie naczyń krwionośnych. Zawiera mnóstwo rutyny i kwercetyny, substancji, które chronią naczynia krwionośne. Dzięki temu miód ten pomaga zapobiegać tzw. pajączkom.

, a także ogólna poprawa krążenie i wzmocnienie naczyń krwionośnych. Zawiera mnóstwo rutyny i kwercetyny, substancji, które chronią naczynia krwionośne. Dzięki temu miód ten pomaga zapobiegać tzw. pajączkom. Nadżerki układu pokarmowego . Działa też korzystnie na trawienie, bo nasila wydzielanie żółci.

. Działa też korzystnie na trawienie, bo nasila wydzielanie żółci. Trudno gojące się rany i inne stany zapalne na skórze.

i inne stany zapalne na skórze. Obniżony nastrój.

Nie wiesz, jak stosować miód nawłociowy, by czerpać z jego właściwości leczniczych? Oto pomysły na wykorzystanie miodu z nawłoci.

Domowa recepta na choroby układu moczowego: 2 łyżki suszonego kwiatu nawłoci lub 3 łyżki sporządzonej wcześniej mieszanki (50 g ziela nawłoci i po 25 g liści brzozy i ziela fiołka trójbarwnego), zalej 4 szklankami ciepłej wody, ogrzej do wrzenia i gotuj powoli pod przykryciem przez 5 min.. Odstaw na co najmniej 10 min. Gdy przestygnie do temperatury pokojowej dodaj łyżeczkę miodu nawłociowego. Pij 2-3 razy dziennie w okresie infekcji a raz dziennie profilaktycznie, gdy masz skłonność do zapaleń pęcherza. Domowa recepta na lepsze trawienie: zjedz łyżeczkę miodu nawłociowego po każdym większym posiłku (śniadanie, obiad, kolacja). Domowa recepta na wzmocnienie układu krwionośnego: łyżkę rumianku zalej szklanką wrzątku. Odstaw na 5 min, przestudź. Dodaj łyżkę miodu nawłociowego. Pij dwa razy dziennie.

