Miód działa leczniczo



Miód jest bogaty w antyoksydanty, witaminę C i flawonoidy, ma działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i antybakteryjne. Dzięki tym właściwościom pomaga zwalczać choroby i infekcje.

Niektóre gatunki miodu zabijają nawet bakterie, którym nie dają rady współczesne antybiotyki. Jeśli borykasz się z zapaleniem gardła czy błony śluzowej, wykorzystaj miód wrzosowy lub spadziowy. Zawierają one bioaktywne związki o właściwościach przeciwzapalnych i antybakteryjnych. Już pierwsza łyżka miodu może znacznie złagodzić objawy związane z bólem gardła. Natomiast jeśli dopadła cię gorączka, przeziębienie lub grypa, nieocenioną pomocą będzie miód lipowy. Ma on działanie antybiotyczne, przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie, łagodzi stres i pomaga ustabilizować ciśnienie.

Miód jest energetycznym zastrzykiem



Miód jest cennym produktem spożywczym dla osób zmęczonych pracą fizyczną i umysłową. Doceniany jest również przez sportowców, gdyż spożycie go już w krótkim czasie niweluje objawy wyczerpania.

Miód jest znakomitym zastrzykiem energetycznym dzięki dużej zawartości cukru prostego – glukozy, którą szybko wchłaniamy. Jeśli czujesz zmęczenie podczas dnia i potrzebujesz wsparcia, postaw na miód rzepakowy, gdyż charakteryzuje się on największą ilością glukozy.

Miód działa korzystnie na układ krwionośny



Miód wzmacnia i oczyszcza naczynia krwionośne oraz przyspiesza gojenie się ran. Wykazuje również właściwości zabliźniające i łagodzące. Niektóre gatunki miodu chronią nawet przed zakażeniami.

Jeśli twój organizm narażony jest na choroby układu krwionośnego, na przykład miażdżycę lub nadciśnienie, sięgnij po miód gryczany. Produkt ten zawiera rutynę, która wzmacnia naczynia krwionośne.

Miód naturalnym nawilżaczem



Miód ma nie tylko działanie lecznicze, ale również pielęgnacyjne! Nawilżanie skóry to niezwykle ważny etap w pielęgnacji.

Szorstka skóra to jeden z pierwszych objawów starzenia się. Aby temu zapobiec, sięgnij po miód. Jest on silnym antyoksydantem, który wykazuje zdolności nawilżające oraz odmładzające. Dzięki swoim właściwościom ma działanie przeciwzmarszczkowe i naprawcze. Kosmetyki na bazie miodu potrafią również rozjaśnić cerę oraz poprawić jej koloryt.

Jeśli chcesz wykonać miodową maseczkę w domowym zaciszu, pamiętaj, że miód najlepiej połączyć z cytryną, śmietanką lub żółtkami jajek.

Miód naturalnie rozjaśnia włosy



Jeśli marzą ci się włosy jaśniejsze o parę tonów, a nie chcesz męczyć ich chemicznymi farbami, najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie miodu, który rozjaśnia włosy poprzez wolne wyzwalanie nadtlenku wodoru.

Miód możesz zmieszać ze swoją ulubioną odżywką do włosów: na jedną łyżkę miodu przypada trzy łyżki odżywki. Taką mieszankę najlepiej trzymać na włosach pod turbanem czy czepkiem niczym maskę. Warto pozostawić ją na parę godzin, aby mogła zadziałać. Włosy będą nawilżone i gładkie, a po kilku zabiegach naturalnie rozjaśnione.

