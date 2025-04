Choroby jamy ustnej są częstym problemem i powszechnie wiadomo, że stan jamy ustnej wpływa na ogólny stan zdrowia. Wiemy też, że zanik naturalnych barier fizycznych w ustach może doprowadzić do rozprzestrzenienia się chorobotwórczych drobnoustrojów w organizmie. Dbanie o ten obszar jest więc ważną zasadą służącą ogólnemu zdrowiu. Czy ssanie oleju faktycznie jest korzystne i może poprawić ogólny stan zdrowia?

Ssanie oleju, nazywane również płukaniem ust olejem, jest popularną praktyką pochodzącą z medycyny ajurwedyjskiej. Jak sama nazwa wskazuje, metoda polega na wprowadzeniu do ust oleju, a później płukaniu nim jamy ustnej. Stosowany jest w tym celu olej słonecznikowy, sezamowy, olej kokosowy lub inne oleje. Obecnie jest to mniej popularny zabieg zdrowotny niż jeszcze kilka lat temu, kiedy promowali go w mediach społecznościowych celebryci.

Według zwolenników tej metody ssanie oleju może zapobiegać osadzaniu się kamienia na zębach, próchnicy, chorobom dziąseł. Niektórzy uważają nawet, że płukanie ust olejem działa przeciwnowotworowo, łagodzi kaca, leczy cukrzycę i trądzik. Inne domniemane korzyści to likwidowanie nieświeżego oddechu i krwawienia z dziąseł. Ssanie oleju ma też chronić serce, wzmacniać układ odpornościowy, oczyszczać jamę ustną i zatoki. Niestety brakuje dowodów potwierdzających skuteczność tego sposobu.

Nie ma wystarczających dowodów naukowych na to, że ssanie oleju jest szczególnie zdrowe. Chociaż istnieją niewielkie badania, które stawiają tę metodę w dobrym świetle.

Na przykład w jednym z eksperymentów z 2017 roku, przeprowadzonym przez naukowców z Arabii Saudyjskiej i Indii, dowiedziono, że codzienne płukanie olejem ust może poprawić zdrowie jamy ustnej i ogólny stan zdrowia szczególnie w grupach o najniższym statusie społeczno-ekonomicznym, w których dostęp do opieki zdrowotnej i produktów stomatologicznych jest ograniczony.

Badanie opublikowane w 2020 roku w czasopiśmie European Journal of Dentistry pokazało, że płukanie ust olejem kokosowym może zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej i wspomagać leczenie zapalenie dziąseł. Badanie było niewielkie, bo obejmowało tylko 20 pacjentów. Jego autorzy sami uznali, że potrzebne są dalsze badania, które mogłyby potwierdzić ich odkrycia.

Istnieją też niewielkie doniesienia o tym, że ssanie oleju może pomóc w walce z nieświeżym oddechem oraz w usuwaniu bakterii i toksyn z jamy ustnej, oraz redukowaniu stanów zapalnych. Nie wiadomo dokładnie jaki mechanizm działania oleju odpowiada za potencjalne korzyści. Być może to zasługa jego lepkości i właściwości oczyszczających.

Zdaniem lekarzy teza, że ssanie oleju wspiera zdrowie całego organizmu, jest nieco naciągana. Brakuje badań, które potwierdzałyby, że ten zabieg bezpośrednio wpływa na ochronę przed chorobami.

Pamiętaj: płukanie ust olejem nie zastąpi podstawowych metod dbania o higienę jamy ustnej, jakimi są szczotkowanie zębów i używanie nici dentystycznej.

Jeśli chcesz wypróbować metodę ssania oleju, to rób to w ten sposób:

Wprowadź do ust jedną łyżeczkę oleju kokosowego lub innego oleju np. sezamowego albo słonecznikowego. Płucz usta od 5 do 20 minut (20 minut to optymalny i polecany czas). Nie połykaj oleju. Po upływie 20 minut wypluj olej do kosza na śmieci i wypłucz usta wodą. Po 30 minutach wyszczotkuj zęby.

Jaki olej jest najlepszy do płukania ust?

Według założeń ajurwedy najlepszy do ssania oleju jest olej sezamowy lub słonecznikowy. Niektórzy wybierają olej kokosowy, ale można też wykorzystać olej rzepakowy albo lniany. Sprawdzą się oleje tłoczone na zimno, rafinowane i organiczne, chociaż wiele osób odradza używanie olejów rafinowanych do płukania ust.

Ssanie oleju jest przeciwwskazane u małych dzieci ze względu na ryzyko zakrztuszenia się i połknięcia. Uważać powinny osoby uczulone na składniki oleju.

Ogólnie rzecz ujmując, ssanie oleju jest bezpieczne i nie powinno powodować żadnych dolegliwości. Jednak odnotowywano przypadki zapalenia płuc spowodowane aspiracją oleju do dróg oddechowych. Zdarzały się też przypadki dolegliwości żołądkowych i biegunki po płukaniu ust olejem. Zwolennicy tej praktyki zalecają, aby nie połykać oleju, ponieważ zawiera on zanieczyszczenia i zarazki z jamy ustnej.

