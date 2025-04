Najsmaczniejsze i najzdrowsze są właśnie teraz wiosną albo wczesnym latem. Niektóre z nich można kupić w sklepie, np. szczaw, szpinak, miętę, melisę. Jeśli jednak chcesz mieć superświeżą zieleninę, warto jej poszukać samemu.

Dobrym miejscem zbiorów jest łąka położona z dala od ruchliwych ulic oraz upraw nawożonych lub pryskanych pestycydami. Młode listki zbieraj koniecznie przed kwitnieniem – wtedy nie mają jeszcze goryczki. Wybieraj 6–8-centymetrowe rozety mniszka, czubki pokrzywy lub mięty oraz drobne listki szczawiu.

Graj w zielone

Niepozorne, delikatne listki kryją w sobie niezwykłą moc.

► Są najlepszym źródłem witaminy K, która zapobiega krwotokom, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i łagodzi ból. Witamina ta jest wytwarzana przez pożyteczne bakterie w jelicie. Jeśli stosujesz antybiotyki, w organizmie może jej zabraknąć. By temu zapobiec, codziennie jedz zieleninę. Dodawaj co najmniej 2–3 łyżki do każdego posiłku.

► Chronią przed anemią. Mają całkiem sporo żelaza niezbędnego do wytwarzania krwi.

Ponieważ nasz organizm słabo je przyswaja. Dlatego przed podaniem skrop sałatkę sokiem z cytryny. Dzięki temu przyswoisz nawet 2–3 więcej żelaza.

► Wspomagają rozwój płodu. A to dzięki zawartości kwasu foliowego niezbędnego dla kobiet oczekujących dziecka – chroniącego przed wadami rozwojowymi.

Kwas foliowy bardzo łatwo ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej lub niskiej temperatury. Dlatego zielone listki najlepiej jeść tuż po zerwaniu na surowo. Przechowywane w lodówce szybko tracą właściwości.

► Odmładzają, bo zawierają sporo beta-karotenu (prowitamina A) oraz witaminę E. To silne antyoksydanty opóźniające starzenie się organizmu.

Składniki te rozpuszczają się jedynie w tłuszczach. Dlatego sałatki trzeba skropić oliwą. Łatwiej przyswoisz cenne witaminy.

► Odchudzają. Szklanka świeżych liści ma kilka kalorii, przyspiesza metabolizm i wspomaga odchudzanie.

Świeże listki dodane do posiłków ułatwiają trawienie i zmniejszą przyswajanie tłuszczów.

Zachowaj umiar

Niektóre substancje zawarte w jadalnych listkach mogą mieć działanie niekorzystne dla zdrowia. Na przykład szczaw i szpinak zawierają kwas szczawiowy, który utrudnia przyswajanie wapnia oraz powoduje powstawanie kamieni. Powinny więc ich unikać osoby cierpiące na reumatyzm, artretyzm lub choroby nerek.



ZIELENINA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

► SZPINAK dobry dla rekonwalescentów. Zawarte w nim beta-karoten, witamina C oraz żelazo wzmacniają organizm i podnoszą odporność.

► MNISZEK LEKARSKI dla nadciśnieniowców – obniża bowiem ciśnienie krwi. Bogaty także w potas i mannitol – związek działający moczopędnie.

► MELISA lekarstwo dla zestresowanych. Ma dużo olejków eterycznych, działa uspokajająco, łagodzi objawy przewlekłego zmęczenia. Pomaga przy bezsenności.

► MIĘTA dobra na kłopoty trawienne. Bogata w olejek eteryczny – mentol. Działa przeciwbólowo, uspokajająco, dezynfekująco, żółciopędnie oraz bakteriobójczo.

► SZCZAW chroni przed nowotworami. Jest źródłem chlorofilu – zielonego barwnika roślin, który usuwa z organizmu toksyny i hamuje rozwój komórek raka.

► POKRZYWA to odtrutka dla mieszkańców dużych miast i osób palących papierosy. Ma sporo witaminy C, która skutecznie wymiata z organizmu wolne rodniki.

PAMIĘTAJ! Przed zjedzeniem dokładnie wypłucz zielone liście. Pokrzywę możesz też sparzyć wrzątkiem albo wrzucić na moment (ok. 5 sekund) do gorącej wody i dokładnie osączyć.

Przekąska na dobry apetyt

- pół szklanki ananasa świeżego lub z puszki

- mały banan

- sok z cytryny do smaku

- pół szklanki listków świeżej melisy

- szczypta soli

- 3 łyżki jogurtu

- łyżka ziaren słonecznika

Ananas obierz i pokrój w kostkę. Banan obierz, pokrój w plasterki i skrop sokiem z cytryny. Listki mięty porwij na kawałki. Dodaj do owoców, wymieszaj. Do pozostałego soku z cytryny dodaj szczyptę soli i jogurt, wymieszaj. Polej sałatkę, posyp słonecznikiem i schłodź.