Jęczmień przy cukrzycy

Doświadczenie pokazuje, że jęczmień jest świetnym środkiem dla cukrzyków. Regularne przyjmowanie go normalizuje poziom cukru we krwi. Podobne działanie wykazują również afa algi. Regulacja poziomu cukru możliwa jest dzięki zawartości mukopolisacharydów oraz aktywnym właściwościom manganu i cynku (ważnych dla magazynowania insuliny, leczenia ran oraz wzmocnienia systemu odpornościowego), jak również chromu (ważnego dla procesu przemiany węglowodanów).

Zastosowanie chemicznie wytworzonego chromu dla obniżenia poziomu krwi, zawiódł. Aby wykazać podobne do naturalnego działanie, chrom musi być przyjmowany w formie tzw GTF (Glucose Tolerance Factors). W takiej formie chrom występuje obficie w jęczmieniu i afa algach. Pobudza on czynności trzustki.

Dojrzała papaja oraz niedojrzała, zielona papaja również oddziałują szczególnie dobroczynnie, stymulując produkcję enzymów w sposób naturalny i wzmacniając jednocześnie wycieńczoną trzustkę.

Wszystkie produkty spożywcze obrobione przemysłowo, alkohol, sól, leki ograbiają nasz organizm z enzymów. Ponadto gotowane środki spożywcze niszczą enzymy w produktach odżywczych (działanie wysokiej temperatury). Bogate w enzymy pożywienie roślinne, jak sok z jęczmienia, białko orzechów czy surowe owoce wspomagają proces zdrowienia w przypadku cukrzycy.

U diabetyków stwierdza się niedobór witamin z grupy B, witaminy C i A oraz selenu. Wszystkie te składniki obficie występują w soku z jęczmienia. Zamiast zatem sięgać po szkodliwą margarynę diabetycy powinni raczej korzystać z awokado, które poza lekkostrawnym tłuszczem zawiera także lecytynę – doskonałą substancję odżywczą dla systemu nerwowego i mózgu. Ważną rolę odgrywają także witaminy: E, C oraz selen, szczególnie ważne w walce z wolnymi rodnikami.

Następstwem cukrzycy u prawie każdego diabetyka jest grzybica jelita. Dlatego też cukrzycy nie powinni pić soku pszenicznego.

Fragment pochodzi z książki „Sok z młodego jęczmienia” autorstwa B. Simonsohn (Vital). Publikacja za zgodą wydawcy.

