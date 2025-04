Spis treści:

Moczenie nóg w gorącej wodzie to metoda pomagająca na wiele dolegliwości:

ból nóg (np. po urazie, wysiłku),

obrzęki,

problemy ze snem,

infekcje (np. przeziębienie, grypa, obniżenie odporności)

zmęczenie,

stres,

odciski,

stany zapalne,

problemy skórne, grzybica (woda z dodatkiem soli).

Zabieg moczenia nóg w ciepłej wodzie to prosta metoda, do której nie potrzebujesz nic oprócz wody. Relaksuje, odpręża i rozluźnia napięte mięśnie. Możesz odczuć, że lepiej ci się po nim zasypia, dlatego warto włączyć tę metodę do codziennej wieczornej rutyny. Z racji tego, że moczenie stóp w gorącej wodzie poprawia krążenie, to wspomaga też układ odpornościowy, łagodzi obrzęki i przyspiesza usuwanie toksyn. Jest to metoda na ogół bezpieczna i można ją stosować regularnie. Jeżeli masz wątpliwości, niżej przeczytasz o przeciwwskazaniach.

Sprawdź też: Moczenie nóg w occie.

Gdy zdecydujesz się na moczenie nóg w gorącej wodzie, to powinieneś pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Woda nie powinna być zbyt gorąca, ani parzyć, ale jednocześnie powinna być na tyle ciepła, by odczuwać początkowo delikatny dyskomfort.

Moczenie nóg w gorącej wodzie krok po kroku:

Do miski wlej 3 l gorącej wody w temperaturze od 40 do 44°C. Usiądź wygodnie i zanurz stopy w wodzie. Zabieg powinien trwać od 15 do 20 minut. Dolewaj gorącej wody, jeżeli wystygnie. Po tym czasie osusz delikatnie stopy ręcznikiem i załóż ciepłe skarpetki. Możesz nałożyć krem nawilżający.

Do wody dodaj 6 łyżek soli leczniczej lub zwykłej soli kuchennej, aby wzmocnić prozdrowotne działanie. Dodatek ten działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo. Sól stymuluje zakończenia nerwowe, rozszerza naczynka i mobilizuje odporność. Rozszerza pory, dzięki czemu składniki mineralne dostają się głębiej.

Więcej: Moczenie nóg w soli oraz moczenie nóg w sodzie oczyszczonej.

Moczenie nóg w gorącej wodzie jest zwykle dobrze tolerowane i bezpieczne. Większość osób może stosować tę metodę, nie doświadczając skutków ubocznych. Kąpiele stóp są odradzane w takich przypadkach, jak:

cukrzyca, neuropatia cukrzycowa - choroba może zaburzać prawidłowe odczuwanie ciepła i zwiększa ryzyko oparzenia; moczenie może pogarszać gojenie się ran,

- choroba może zaburzać prawidłowe odczuwanie ciepła i zwiększa ryzyko oparzenia; moczenie może pogarszać gojenie się ran, owrzodzenia stóp,

rany na stopach.

Ostrożność jest wskazana przy urazach stopy, ponieważ moczenie nóg nie zastąpi konsultacji z lekarzem np. gdy doszło do skręcenia (o poważniejszych urazach nie wspominając). Do zabiegu rozważnie powinny podchodzić kobiety w ciąży. Gorąca woda może powodować u nich spadek ciśnienia krwi i zawroty głowy. Gdy masz wątpliwości, czy moczenie nóg w gorącej wodzie jest dla ciebie bezpieczne, zapytaj o to lekarza.

