Spis treści:

Moczenie nóg w soli to prosty zabieg leczniczy lub kosmetyczny. Sól jest jednym z podstawowych środków wykorzystywanym w medycynie od dawna. Dużą popularnością cieszą się inhalacje z soli czy kąpiele solankowe.

Badania dowodzą, że sól stymuluje zakończenia nerwowe, rozszerza naczynka i mobilizuje organizm do działania. Pod jej wpływem wydzielają się m.in. substancje przeciwzapalne i wspierające odporność. Sól powoduje też rozpulchnienie naskórka i rozszerzenie porów, dzięki czemu składniki mineralne dostają się głębiej.

Moczenie nóg w soli działa:

Dodatkowo ciepła woda poprawia krążenie, co również zmniejsza stan zapalny, uśmierza ból i rozluźnia mięśnie.

Kąpiele solne są wykorzystywane przy różnych dolegliwościach narządu ruchu, reumatycznych czy dermatologicznych. Moczenie nóg w soli może być pomocne w przypadku:

Moczenie nóg w soli nie wymaga specjalnego przygotowania, a składniki są dostępne w każdym domu.

Jeśli korzystamy z soli leczniczych, to powinniśmy przygotowywać kąpiel według zaleceń na opakowaniu produktu. Do kąpieli stóp z solą można też dodać inne składniki: ziołowe napary, wyciągi roślinne lub olejki eteryczne.

Podstawowym rodzajem soli do moczenia nóg jest sól kuchenna (stołowa), ale można też wykorzystać sól morską, naturalną sól kamienną czy himalajską.

Jeszcze inną możliwością są sole lecznicze, polecane do kąpieli solankowych, np.:

Dostępne w aptekach sole do kąpieli często zwierają dodatkowe składniki, np. olejki eteryczne (olejek z sosny, lawendy, kamforę), wyciągi roślinne, mające odmienne właściwości. Przykładowo wyciągi z tymianku, sosny lub kory dębu działają przeciwgrzybiczo, lawenda uspokaja, łagodzi nadpotliwość stóp i nieprzyjemny zapach. Przed zastosowaniem najlepiej zapoznać się z działaniem konkretnej soli i stosować dawkowanie zgodnie z zaleceniem producenta.

Nie brakuje dowodów na skuteczność moczenia nóg w soli. W jednej z prac (publikacja w European Journal of Oncology Nursing) dowiedziono, że ciepła kąpiel nóg w wodzie z solą łagodzi zmęczenie fizyczne, emocjonalne i poznawcze. Stymuluje receptory nerwów skóry nóg w taki sposób, że powstaje reakcja neurologiczna wpływająca na mózg.

Inni naukowcy potwierdzili, że woda bogata w sód i chlorki przenika przez skórę, poza tym działa głębiej i skutecznej niż ciepła woda bez dodatku soli. Dowiedziono (praca w International Journal of Dermatology), że słona woda bogata w magnez (sól pochodziła z Morza Martwego) skutecznie zmniejsza stan zapalny i poprawia nawilżenie skóry. W badaniu wzięły udział osoby z atopią. Kąpiele były dobrze tolerowane. To pokazuje, że naturalna sól może być z powodzeniem stosowana nawet przez osoby z wrażliwą skórą.

Moczenie nóg w wodzie z solą jest dobrze tolerowane i zwykle nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Sól stosowana w nadmiarze może jednak podrażniać skórę. Dlatego zdarza się, że pogarsza objawy niektórych chorób dermatologicznych. Chociaż, jak pokazują badania, nawet osoby ze skórą atopową mogą korzystać z zalet solnych kąpieli.

Kąpiele w ciepłej wodzie z solą są odradzane w przypadku:

Kobiety w ciąży powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem.

