Nasze stopy każdego dnia narażone są na różnorodne niewygody i zagrożenia, dźwigają nasz ciężar i pozwalają docierać do celu, a jednocześnie często zapominamy o tym, aby szczególnie o nie zadbać i potraktować je z należną uwagą. Jeżeli chcesz to zmienić i podarować swoim nogom odrobinę leczniczego relaksu, ten sposób jest dla ciebie. Częścią codziennej pielęgnacji stóp może być moczenie ich w wodzie z sodą i octem. To łatwy w przygotowaniu sposób, który poprawi krążenie w stopach i oczyści je z chorobotwórczych drobnoustrojów, a także sprawi, że będą świeże i zdrowe.

Spis treści:

Moczenie nóg w wodzie z sodą i octem ma wiele różnorodnych zastosowań, dla których warto regularnie przeprowadzać ten zabieg:

Prozdrowotne działanie zabiegu moczenia nóg w wodzie z sodą i octem to zasługa dodanych do wody składników. Przyjrzyjmy się im:

Połączenie sody i octu zapewnia stopom jeszcze lepszą opiekę niż stosowanie tych składników pojedynczo, jednak uważaj na możliwe skutki uboczne i przeciwwskazania, o których przeczytasz niżej.

Każdy, komu zależy na zdrowych, gładkich i wypoczętych stopach, powinien korzystać z zabiegu moczenia nóg w wodzie z sodą i octem. Jest to metoda szczególnie polecana osobom, które mają problem nieprzyjemnego zapachu i potliwości stóp, odciski, a także obrzęki, uczucie ciężkości i zmęczenia nóg. Dzięki temu, że oba składniki mają potwierdzoną w badaniach zdolność zwalczania grzybów, warto korzystać z tego sposobu w przypadku grzybicy stóp oraz po to, aby zapobiegać infekcji.

Częstotliwość moczenia nóg w wodzie sodą i octem zależy od tego, na jaką dolegliwość stosujemy metodę, jednak z reguły nie zaleca się częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

Do przeprowadzenia domowego zabiegu moczenia nóg potrzebujesz składników, które większość z nas ma w kuchni. Tak przygotujesz leczniczą kąpiel dla stóp z sodą i octem:

Jeżeli przeszkadzają ci odciski i zrogowaciały naskórek, to usuń je bezpośrednio po kąpieli, przed nałożeniem kremu na skórę.

Gdy w trakcie kąpieli, czujesz pieczenie lub swędzenie skóry nóg, które nie ustaje, przerwij zabieg i wypłucz stopy w czystej wodzie. Być może nie jest to metoda dla ciebie, masz uczulenie albo podrażnienia, które wymagają innej formy pielęgnacji. Warto w tej sprawie skonsultować się ze specjalistą.

Zabieg moczenia nóg w wodzie z sodą i octem jest na ogół bezpieczny i dobrze tolerowany, ale nie każdy może go stosować. Nie jest to metoda dla ciebie, jeżeli:

Oczywiście moczyć stóp w occie i sodzie nie powinny również osoby, u których wcześniej po takiej kuracji pojawiały się objawy uczulenia albo nasilenie problemu.

Zarówno ocet jak i soda mogą podrażniać skórę i powodować jej przesuszenie, szczególnie jeżeli są stosowane w nadmiarze lub zbyt długo. Warto zacząć od dodawania mniejszej ilości tych składników do wody. Obserwuj, jak reaguje twoja skóra. Gdy niepokojące objawy nie ustępują, skonsultuj się ze specjalistą.