Morsowanie, polegające na krótkich kąpielach w zimnej wodzie w rzekach, jeziorach lub morzu, to coraz popularniejsza metoda wspomagająca zdrowie. Badania naukowe potwierdzają, że morsowanie wpływa korzystnie na organizm: zwiększa tolerancję na zimno, przyspiesza przemianę materii, regeneruje mięśnie po wysiłku, redukuje stany zapalne, poprawia pracę układu krążenia i ma dobroczynny wpływ na psychikę. Zwłaszcza gdy jest praktykowane regularnie. Nie każdy może morsować. Czy kobiety będące w trakcie miesiączki mogą korzystać z zimowych kąpieli?

Miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do morsowania. Jednak warto wsłuchać się w sygnały wysyłane przez organizm. Niektóre kobiety w trakcie okresu czują się osłabione, mają różne dolegliwości, takie jak bóle brzucha czy głowy, wtedy organizm może potrzebować odpoczynku, a niekoniecznie ekstremalnych doznań, do jakich należy zanurzanie ciała w zimnej wodzie. Morsowanie jest dla organizmu ogromnym stresem fizjologicznym, dlatego, gdy organizm jest osłabiony, ten rodzaj aktywności może przynieść więcej szkody niż pożytku. Może przyczynić się do obniżenia odporności i zwiększenia podatności na infekcję.

Morsowanie może wpływać na miesiączkę i cykl menstruacyjny, zwłaszcza gdy organizm nie przywykł do regularnego zanurzania w zimnej wodzie. Miesiączka może opóźnić się lub wystąpić wcześniej. Samo morsowanie w trakcie okresu może na krótki czas zatrzymać krwawienie, ponieważ zimno obkurcza naczynia krwionośne i spowalnia przepływ krwi. Niedługo po ogrzaniu ciała okres powinien wrócić do normy. Skurcz naczyń pod wpływem działania zimnej wody może także przyczynić się do nasilenia bólu brzucha w tym czasie.

Morsowania lepiej unikać w trakcie infekcji dróg oddechowych takich jak przeziębienie i grypa, czy ogólnego osłabienia organizmu. Przeciwwskazaniami do morsowania są ciąża, choroby nerek, nieuregulowane choroby tarczycy, schorzenia układu krążenia (nadciśnienie, choroby serca, zakrzepica), a także padaczka.

Trzeba pamiętać, że nagłe ochłodzenie organizmu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia. Nie jest obojętne dla pracy serca, ciśnienia tętniczego i krążenia. Szczególnie początkujące osoby powinny zachować ostrożność. Przed morsowaniem koniecznie trzeba wykonać podstawowe badania i zasięgnąć porady lekarskiej. Należy wykluczyć choroby kardiologiczne, nadciśnienie, padaczkę i choroby nerek, zanim zdecydujemy się hartować organizm w zimnej wodzie.