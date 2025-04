fot. Fotolia

Reklama

Mudra – Głowa Smoka



fot. Mudra Głowa Smoka

Sposób wykonania: łączymy dłonie, krzyżując ze sobą małe i serdeczne palce obu dłoni. Palce wskazujące pozostają wyprostowane i złączone. Palce środkowe obejmują i lekko uciskają od strony przeciwnej złączone palce wskazujące, stykają się opuszkami. Kciuki łączą się powierzchniami bocznymi.

Wskazania: choroby płuc, schorzenia górnych dróg oddechowych i jamy nosowo-gardłowej, przeziębienie.

Mudrę tę warto wykonywać profilaktycznie w okresach grypowych i przeziębieniowych.

Hakini Mudra – Mudra Trzeciego Oka



fot. Hakini Mudra

Sposób wykonania: dłoń trzymamy otwartą, wszystkie palce przylegają do siebie i są wyprostowane. Rękę trzymamy na wysokości nosa.

Inny sposób wykonania: układ wykonujemy, łącząc w pary palce obu dłoni.

Wskazania:

choroby nosa

choroby zatok

choroby oczu

choroby uszu i związane z nimi bóle głowy

działa pobudzająco na funkcjonowanie przysadki mózgowej

wspomaga proces oddychania

poprawia pracę naszego umysłu

niezwykle wzmacnia intuicję

rozwija zdolności parapsychiczne, w tym jasnowidzenie

pomaga doskonalić się duchowo

poprawia pamięć i koncentrację

wspiera komunikację pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgową.

Zobacz też: Czakry – jak równoważyć pola energii?

Mudra Nieba



fot. Mudra Nieba

Sposób wykonania: palec środkowy układamy tak, aby dotknął opuszkiem podstawy kciuka; kciukiem lekko przyciskamy ów palec. Pozostałe palce są wyprostowane i rozluźnione.

Wskazania:

schorzenia uszu

szum w uszach

schorzenia słuchu

osłabienie słuchu

dzwonienie w uszach.

Mudra ta przeznaczona jest głównie dla osób cierpiących na schorzenia uszu i słuchu. Potrafi szybko likwidować ból uszu, a przy dłuższym stosowaniu może doprowadzić do niemal całkowitego wyleczenia wszystkich chorób uszu.

Shankh Mudra — Mudra Muszli



fot. Mudra Muszli

Sposób wykonania: dwie złączone ręce przypominają muszlę. Cztery palce prawej ręki obejmują kciuk lewej ręki. Kciuk prawej ręki dotyka wystającego palca środkowego lewej ręki.

Wskazania:

schorzenia gardła i krtani

chrypka

utrata głosu.

Mudra Muszli zalecana jest szczególnie dla osób, których narzędziem pracy jest głos; a więc dla artystów, śpiewaków, nauczycieli itp.

Linga Mudra – Mudra Podnosząca



fot. Mudra Podnosząca

Sposób wykonania: wewnętrzne powierzchnie dłoni składamy razem, a palce splatamy. Jeden z kciuków wystaje i jest okrążony przez obręcz stworzoną przez połączenie palca wskazującego z kciukiem drugiej ręki.

Wskazania:

przeziębienie

kaszel i katar

zapalenie płuc

choroby gardła

zapalenie zatok przynosowych

zmniejszona odporność organizmu

nadwaga.

Reklama

Mudra ta mobilizuje siły obronne organizmu przeciwko przeziębieniu i zapaleniu płuc, katarowi i kaszlowi poprzez wewnętrzne rozgrzanie i uwalnianie śluzu odłożonego w płucach. Ćwiczenie to jest bardzo pożyteczne dla ludzi, którzy cierpią na zakłócenia oddychania przy zmianach pogody.

Ta mudra może powodować zmniejszenie nadwagi pod warunkiem stosowania jej z dużą dokładnością równolegle z dietą: w ciągu dnia pijemy minimum osiem szklanek przegotowanej wody, pijemy dużo jogurtów, jemy dużo owoców cytrusowych, bananów i ryżu.

Nie wolno długo stosować tej mudry, ponieważ może wystąpić uczucie obojętności i letargu. Jest to sygnał do skrócenia długości trwania ćwiczeń. Należy także w tej sytuacji spożywać więcej zimnych potraw i przyjmować więcej zimnych napojów.

Zobacz też: Jak praktykuje się mudry?

Fragment pochodzi z książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.